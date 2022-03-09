https://tr.sputniknews.com/20220309/mansur-yavas-kontak-kapatan-soforlere-seslendi--en-kisa-surede-cozume-kavusturmak-icin-calisiyoruz-1054579381.html
Mansur Yavaş, kontak kapatan şoförlere seslendi: En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz
Mansur Yavaş, kontak kapatan şoförlere seslendi: En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü ve dolmuşçu art arda gelen zamlar nedeniyle hizmet vermeyeceklerini açıklamasının ardından... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T22:23+0300
2022-03-09T22:23+0300
2022-03-09T22:24+0300
türkiye
mansur yavaş
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Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafımız artan maliyetler karşısında hizmete devam edemeyeceklerini bildirdi. Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.Yavaş'ın açıklaması şöyle:"Ankara’da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir.Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkânları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkânları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz.Şunun bilinmesini isterim ki, artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sevgili hemşehrilerime saygılarımla bildiririm.”
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mansur yavaş
Mansur Yavaş, kontak kapatan şoförlere seslendi: En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz
22:23 09.03.2022 (güncellendi: 22:24 09.03.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü ve dolmuşçu art arda gelen zamlar nedeniyle hizmet vermeyeceklerini açıklamasının ardından açıklama yaptı. Yavaş, "Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.
Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafımız artan maliyetler karşısında hizmete devam edemeyeceklerini bildirdi. Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.
Yavaş'ın açıklaması şöyle:
"Ankara’da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir.
Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkânları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkânları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz.
Şunun bilinmesini isterim ki, artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sevgili hemşehrilerime saygılarımla bildiririm.”