https://tr.sputniknews.com/20220309/mhk-baskani-gundogdu-acikladi-13-hakem-neden-gorevden-alindi-1054561708.html
MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı: 13 hakem neden görevden alındı?
MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı: 13 hakem neden görevden alındı?
MHK Başkanı Gündoğdu, 13 hakemin görevden alınması kararını 'performans, yıpranma ve gençleştirme' gerekçeleriyle aldıklarını söyledi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T13:50+0300
2022-03-09T13:50+0300
2022-03-09T13:56+0300
merkez hakem kurulu (mhk)
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sezonun bitimine 10 hafta kala aldığı karar deprem etkisi yarattı. Başta Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus olmak üzere Türk futbolunun önemli hakemlerine artık görev verilmeyeceği açıklandı.Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, bugünkü yazısında bunu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya sorduğunu belirterek, aldığı cevabı yazdı.Gökçe'nin yazısından öne çıkan bölümler şöyle:Öte yandan, MHK Başkanı Gündoğdu’nun hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/tff-hakem-kadrosunu-yeniden-belirledi-cuneyt-cakir-ve-firat-aydinus-gibi-isimler-listeden-cikarildi-1054531447.html
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merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), hakem
MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı: 13 hakem neden görevden alındı?
13:50 09.03.2022 (güncellendi: 13:56 09.03.2022) Abone ol
MHK Başkanı Gündoğdu, 13 hakemin görevden alınması kararını 'performans, yıpranma ve gençleştirme' gerekçeleriyle aldıklarını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sezonun bitimine 10 hafta kala aldığı karar deprem etkisi yarattı. Başta Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus olmak üzere Türk futbolunun önemli hakemlerine artık görev verilmeyeceği açıklandı.
Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, bugünkü yazısında bunu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya sorduğunu belirterek, aldığı cevabı yazdı.
Gökçe'nin yazısından öne çıkan bölümler şöyle:
"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuştum. Şok yaratan radikal kararı ‘Performans, yıpranma ve gençleştirme’ gerekçeleriyle aldıklarını söyledi. Bir anda işsiz kalanlar için de ‘Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir’ dedi. Daha fazla konuşamadık. Onu zorlamadım."
Öte yandan, MHK Başkanı Gündoğdu’nun hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.