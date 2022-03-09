MHK Başkanı Gündoğdu açıkladı: 13 hakem neden görevden alındı?

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuştum. Şok yaratan radikal kararı ‘Performans, yıpranma ve gençleştirme’ gerekçeleriyle aldıklarını söyledi. Bir anda işsiz kalanlar için de ‘Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir’ dedi. Daha fazla konuşamadık. Onu zorlamadım."