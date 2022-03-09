https://tr.sputniknews.com/20220309/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-savunma-bakani-reznikov-ile-telefonda-gorustu-1054568738.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemine dikkat çekti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T16:08+0300
2022-03-09T16:08+0300
2022-03-09T16:08+0300
ukrayna krizi
aleksey reznikov
hulusi akar
telefon görüşmesi
ateşkes
rusya
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüştü.Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede Akar tarafından; Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği, daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu ve Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/peskov-lavrov-ve-kulebanin-antalyada-yapacagi-gorusme-cok-onemli-1054561820.html
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aleksey reznikov, hulusi akar, telefon görüşmesi, ateşkes, rusya
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemine dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüştü.
Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Akar tarafından; Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği, daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu ve Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.