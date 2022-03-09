https://tr.sputniknews.com/20220309/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-savunma-bakani-reznikov-ile-telefonda-gorustu-1054568738.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemine dikkat çekti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T16:08+0300

2022-03-09T16:08+0300

2022-03-09T16:08+0300

ukrayna krizi

aleksey reznikov

hulusi akar

telefon görüşmesi

ateşkes

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054042808_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_81f2713a0433ae1c599d1741c51f6658.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile görüştü.Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede Akar tarafından; Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği, daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu ve Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/peskov-lavrov-ve-kulebanin-antalyada-yapacagi-gorusme-cok-onemli-1054561820.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aleksey reznikov, hulusi akar, telefon görüşmesi, ateşkes, rusya