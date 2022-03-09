https://tr.sputniknews.com/20220309/msgnin-yeni-baskani-ferhat-gocer-oldu-1054572780.html
MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin 12. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Adaylardan Ferhat Göçer, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T18:01+0300
2022-03-09T18:01+0300
2022-03-09T18:07+0300
ferhat göçer
musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg)
candan erçetin
yaşam
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Türkiye'nin en büyük üç müzik meslek birliğinden biri olan ve müzik eser sahiplerinin telif haklarının toplanmasını ve dağıtımını sağlayan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG, 12. kez yönetimini seçti. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda yapılan 12. Olağan Genel Kurul'da Ferhat Göçer, MSG Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.Candan Erçetin yönetiminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Göçer, eser sahiplerinin özellikle metaverse ve NFT gibi gündemde olan yeni mecralardan nasıl telifler alabileceğimne dair projeleri olduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200208/candan-ercetinin-baskanligini-yaptigi-msgye-kayyum-talebi-1041359000.html
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ferhat göçer, musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg), candan erçetin
MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
18:01 09.03.2022 (güncellendi: 18:07 09.03.2022) Abone ol
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin 12. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Adaylardan Ferhat Göçer, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Türkiye'nin en büyük üç müzik meslek birliğinden biri olan ve müzik eser sahiplerinin telif haklarının toplanmasını ve dağıtımını sağlayan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG, 12. kez yönetimini seçti.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda yapılan 12. Olağan Genel Kurul'da Ferhat Göçer, MSG Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Candan Erçetin yönetiminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Göçer, eser sahiplerinin özellikle metaverse ve NFT gibi gündemde olan yeni mecralardan nasıl telifler alabileceğimne dair projeleri olduğunu dile getirmişti.