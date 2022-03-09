Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna zehirli madde kullanımlı provokasyon hazırlıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220309/msgnin-yeni-baskani-ferhat-gocer-oldu-1054572780.html
MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin 12. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Adaylardan Ferhat Göçer, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T18:01+0300
2022-03-09T18:07+0300
ferhat göçer
musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg)
candan erçetin
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054572755_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d3817699952023ec5c85b8c344267034.jpg
Türkiye'nin en büyük üç müzik meslek birliğinden biri olan ve müzik eser sahiplerinin telif haklarının toplanmasını ve dağıtımını sağlayan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG, 12. kez yönetimini seçti. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda yapılan 12. Olağan Genel Kurul'da Ferhat Göçer, MSG Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.Candan Erçetin yönetiminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Göçer, eser sahiplerinin özellikle metaverse ve NFT gibi gündemde olan yeni mecralardan nasıl telifler alabileceğimne dair projeleri olduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200208/candan-ercetinin-baskanligini-yaptigi-msgye-kayyum-talebi-1041359000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054572755_132:0:780:486_1920x0_80_0_0_8046aae5b97d39398ea6246fe268762b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ferhat göçer, musiki eseri sahipleri grubu meslek birliği (msg), candan erçetin

MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu

18:01 09.03.2022 (güncellendi: 18:07 09.03.2022)
© AAFerhat Göçer
Ferhat Göçer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin 12. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Adaylardan Ferhat Göçer, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Türkiye'nin en büyük üç müzik meslek birliğinden biri olan ve müzik eser sahiplerinin telif haklarının toplanmasını ve dağıtımını sağlayan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG, 12. kez yönetimini seçti.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Salonu'nda yapılan 12. Olağan Genel Kurul'da Ferhat Göçer, MSG Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Candan Erçetin yönetiminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Göçer, eser sahiplerinin özellikle metaverse ve NFT gibi gündemde olan yeni mecralardan nasıl telifler alabileceğimne dair projeleri olduğunu dile getirmişti.
Candan Erçetin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2020
YAŞAM
Candan Erçetin'in başkanlığını yaptığı MSG'ye kayyum talebi
8 Şubat 2020, 15:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала