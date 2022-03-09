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https://tr.sputniknews.com/20220309/pakistanda-erkek-olmadigi-gerekcesiyle-yeni-dogan-kizini-olduren-baba-araniyor-1054579026.html
Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren 'baba' aranıyor
Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren 'baba' aranıyor
Pakistan’ın Pencap eyaletinde erkek çocuk istediği gerekçesiyle yeni doğan kız çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T22:13+0300
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dünya
pakistan
kız çocuğu
yenidoğan
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Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/pakistanda-evlilik-teklifini-reddeden-kadini-kafasini-keserek-olduren-nufuzlu-erkege-olum-cezasi-1054249512.html
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pakistan, kız çocuğu, yenidoğan, bebek

Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren 'baba' aranıyor

22:13 09.03.2022
© AFP 2022 / JOEL SAGETYeni doğan bebek eli
Yeni doğan bebek eli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / JOEL SAGET
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Pakistan’ın Pencap eyaletinde erkek çocuk istediği gerekçesiyle yeni doğan kız çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.
Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.
Pakistan'ın en zengin ailelerinden birinin oğlu olan Zahir Cafer'in (30) evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle aile evinde iki gün rehin aldığı ve dövüp tecavüz ettikten sonra kafasını kestiği Nur Mukaddem (27), eski diplomat Şevket Mukaddem'in kızıydı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
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