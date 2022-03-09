https://tr.sputniknews.com/20220309/pakistanda-erkek-olmadigi-gerekcesiyle-yeni-dogan-kizini-olduren-baba-araniyor-1054579026.html
Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren 'baba' aranıyor
Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren 'baba' aranıyor
Pakistan’ın Pencap eyaletinde erkek çocuk istediği gerekçesiyle yeni doğan kız çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T22:13+0300
2022-03-09T22:13+0300
2022-03-09T22:13+0300
dünya
pakistan
kız çocuğu
yenidoğan
bebek
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Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/pakistanda-evlilik-teklifini-reddeden-kadini-kafasini-keserek-olduren-nufuzlu-erkege-olum-cezasi-1054249512.html
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pakistan, kız çocuğu, yenidoğan, bebek
Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren 'baba' aranıyor
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Pakistan’ın Pencap eyaletinde erkek çocuk istediği gerekçesiyle yeni doğan kız çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.
Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.