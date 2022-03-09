https://tr.sputniknews.com/20220309/peskov-lavrov-ve-kulebanin-antalyada-yapacagi-gorusme-cok-onemli-1054561820.html
Peskov: Lavrov ve Kuleba'nın Antalya'da yapacağı görüşme çok önemli
Peskov: Lavrov ve Kuleba'nın Antalya'da yapacağı görüşme çok önemli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında yarın Antalya'da yapılacak görüşmenin çok... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T13:52+0300
2022-03-09T13:52+0300
2022-03-09T14:42+0300
rusya
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin Kremlin'in Lavrov-Kuleba görüşmesinden beklentilerini sorması üzerine Peskov, "Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye gelirsek bu, müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim" yanıtını verdi.'ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti' ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın 'ABD için Ukrayna'daki krizin çözümü, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in stratejik yenilgi almasıdır' şeklindeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "ABD, Rusya'ya kesinlikle ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı yürütüyor. Evet, de-facto olarak durum bu" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın söz konusu ekonomik savaşta ABD'ye karşı galip gelmesi için çıkarlarına uygun her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.Biden'ın Rusya'dan enerji kaynakları alımını yasaklaması: 'ABD'nin kararı son derece derin bir analizi hak ediyor' Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan enerji kaynakları alımını yasaklaması hakkında "ABD'nin kararı Moskova tarafından ciddi şekilde etraflıca düşünülecek. Başkan Biden tarafından açıklanan kararlar, gerçekten de son derece derin bir analizi hak ediyor. Rusya ne yapacak? Rusya, bu durumda kendisi için faydalı olanı yapacak. Çıkarlarımızı koruyoruz ve her şeyi çıkarlarımıza tamamen uygun bir şekilde yapacağız" dedi.'İhracatı ve ithalatı yasaklanacak ürünler sayılı saatler içinde açıklanacak' Rusya hükümetinin ekonomiye istikrar kazandırmak için sistemli, ciddi ve iyice düşünülmüş kararlar aldığını ve işsizlikle mücadelenin hükümetin önceliği olduğunu belirten Peskov, alınan önlemlerin birkaç saat içinde açıklanmasını beklediğini kaydetti. Peskov, ihracatı ve ithalatı yasaklanacak hammadde ve ürünlerin listesinin de 'sayılı saatler içinde' açıklanacağını ekledi.'Tüm dünya, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının ne yaptığını merak ediyor' ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları hakkında konuşan Peskov, "Bu konu elbette çok önemli. Sanırım tüm dünya için önemli. Ukrayna topraklarında bulunan ve fiilen ABD tarafından işletilen bu kurumların faaliyetlerini açıklığa kavuşturacağımızı umuyoruz. Muhtemelen tüm dünya, bu kurumların neyle uğraştığını anlamaya ve öğrenmeye ilgi duyacaktır" diye konuştu.'Ukrayna'nın Kırım ve Donbass cumhuriyetlerini tanıması gerekiyor' Gazeteciler, basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınması konusunu tartışabileceklerini söylediğini anımsattı. Rusya'nın bu konudaki tutumunun iyi bilindiğini ve hem Kiev'e hem de diğer ülkelerin liderlerine defaatle bildirildiğini söyleyen Peskov şöyle devam etti: "Kırım Rus bölgesi ve bu hem de-facto hem de de-jure olarak tanınmalı. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine gelirsek, bunlar egemen ve bağımsız devletler, Rusya tarafından tanındı. Bunların da hem de-facto hem de de-jure olarak tanınması gerekir."'Hasım ülkeler listesinde değişiklik olabilir' Peskov, bir soru üzerine önceki gün ilan edilen hasım ülkeler listesinin nihai olmadığını belirterek "Bu bir dogma değil, değişiklik yapılabilir" dedi.'Görüşmelerin yeni turlarını en kısa sürede yapmaya ilgi duyuyoruz' Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili sorular da alan Peskov, Rus tarafının müzakerelerin devam etmesine ilgisini koruduğunun altını çizerek "Rusya'nın tutumu son derece anlaşılır ve Ukraynalı müzakerecilere anlatıldı. Ukraynalı müzakereciler buna hazır oldukça görüşmelerin yeni turlarını en kısa sürede yapmaya ilgi duyuyoruz" yanıtını verdi.
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rusya, ukrayna, kremlin, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, antalya, abd, enerji, petrol
Peskov: Lavrov ve Kuleba'nın Antalya'da yapacağı görüşme çok önemli
13:52 09.03.2022 (güncellendi: 14:42 09.03.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında yarın Antalya'da yapılacak görüşmenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin Kremlin'in Lavrov-Kuleba görüşmesinden beklentilerini sorması üzerine Peskov, "Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye gelirsek bu, müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim" yanıtını verdi.
'ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti'
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın 'ABD için Ukrayna'daki krizin çözümü, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in stratejik yenilgi almasıdır' şeklindeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "ABD, Rusya'ya kesinlikle ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı yürütüyor. Evet, de-facto olarak durum bu" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın söz konusu ekonomik savaşta ABD'ye karşı galip gelmesi için çıkarlarına uygun her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.
Biden'ın Rusya'dan enerji kaynakları alımını yasaklaması: 'ABD'nin kararı son derece derin bir analizi hak ediyor'
Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan enerji kaynakları alımını yasaklaması hakkında "ABD'nin kararı Moskova tarafından ciddi şekilde etraflıca düşünülecek. Başkan Biden tarafından açıklanan kararlar, gerçekten de son derece derin bir analizi hak ediyor. Rusya ne yapacak? Rusya, bu durumda kendisi için faydalı olanı yapacak. Çıkarlarımızı koruyoruz ve her şeyi çıkarlarımıza tamamen uygun bir şekilde yapacağız" dedi.
'İhracatı ve ithalatı yasaklanacak ürünler sayılı saatler içinde açıklanacak'
Rusya hükümetinin ekonomiye istikrar kazandırmak için sistemli, ciddi ve iyice düşünülmüş kararlar aldığını ve işsizlikle mücadelenin hükümetin önceliği olduğunu belirten Peskov, alınan önlemlerin birkaç saat içinde açıklanmasını beklediğini kaydetti. Peskov, ihracatı ve ithalatı yasaklanacak hammadde ve ürünlerin listesinin de 'sayılı saatler içinde' açıklanacağını ekledi.
'Tüm dünya, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının ne yaptığını merak ediyor'
ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları hakkında konuşan Peskov, "Bu konu elbette çok önemli. Sanırım tüm dünya için önemli. Ukrayna topraklarında bulunan ve fiilen ABD tarafından işletilen bu kurumların faaliyetlerini açıklığa kavuşturacağımızı umuyoruz. Muhtemelen tüm dünya, bu kurumların neyle uğraştığını anlamaya ve öğrenmeye ilgi duyacaktır" diye konuştu.
'Ukrayna'nın Kırım ve Donbass cumhuriyetlerini tanıması gerekiyor'
Gazeteciler, basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınması konusunu tartışabileceklerini söylediğini anımsattı.
Rusya'nın bu konudaki tutumunun iyi bilindiğini ve hem Kiev'e hem de diğer ülkelerin liderlerine defaatle bildirildiğini söyleyen Peskov şöyle devam etti: "Kırım Rus bölgesi ve bu hem de-facto hem de de-jure olarak tanınmalı. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine gelirsek, bunlar egemen ve bağımsız devletler, Rusya tarafından tanındı. Bunların da hem de-facto hem de de-jure olarak tanınması gerekir."
'Hasım ülkeler listesinde değişiklik olabilir'
Peskov, bir soru üzerine önceki gün ilan edilen hasım ülkeler listesinin nihai olmadığını belirterek "Bu bir dogma değil, değişiklik yapılabilir" dedi.
'Görüşmelerin yeni turlarını en kısa sürede yapmaya ilgi duyuyoruz'
Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili sorular da alan Peskov, Rus tarafının müzakerelerin devam etmesine ilgisini koruduğunun altını çizerek "Rusya'nın tutumu son derece anlaşılır ve Ukraynalı müzakerecilere anlatıldı. Ukraynalı müzakereciler buna hazır oldukça görüşmelerin yeni turlarını en kısa sürede yapmaya ilgi duyuyoruz" yanıtını verdi.