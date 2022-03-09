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https://tr.sputniknews.com/20220309/robert-lewandowski-sampiyonlar-ligi-tarihine-gecti-1054546728.html
Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Robert Lewandowski, Salzburg'a ilk 23 dakikada attığı üç golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan oyuncu oldu. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T00:09+0300
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spor
robert lewandowski
bayern münih
uefa şampiyonlar ligi
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Bayern Münih'i golcü futbolcusu Robert Lewandowski, Salzburg karşısında 23. dakikada hat-trick yaptı. Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu unvanını elde etti.Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında, Salzburg karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
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robert lewandowski, bayern münih, uefa şampiyonlar ligi

Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

00:09 09.03.2022
© AFP 2022Robert Lewandowski
Robert Lewandowski - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022
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Robert Lewandowski, Salzburg'a ilk 23 dakikada attığı üç golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken hat-trick yapan oyuncu oldu.
Bayern Münih'i golcü futbolcusu Robert Lewandowski, Salzburg karşısında 23. dakikada hat-trick yaptı.
Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu unvanını elde etti.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında, Salzburg karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
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