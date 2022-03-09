https://tr.sputniknews.com/20220309/rusya-disisleri-batinin-yaptirimlarina-karsi-yanitlarimiz-hizli-ve-hissedilir-olacak-1054558305.html

Rusya Dışişleri: Batı’nın yaptırımlarına karşı yanıtlarımız hızlı ve hissedilir olacak

Rusya Dışişleri: Batı’nın yaptırımlarına karşı yanıtlarımız hızlı ve hissedilir olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Biriçevskiy, Batı’nın yaptırımlarına karşı verilecek yanıtın hızlı ve hissedilir olacağını... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T12:21+0300

2022-03-09T12:21+0300

2022-03-09T12:21+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

abd

yaptırım

avrupa birliği

dmitriy biriçevskiy

doğalgaz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrasında Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik’e konuşan Biriçevskiy, “Ekonomik anlamda verilecek yanıtlara ilişkin çalışmalar kesintisiz sürüyor. Kimsenin Rusya’nın tepkisinin hızlı ve hissedilir olacağından şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.Ticari-finansal anlamda kısıtlamaların getirileceğinin aşikar olduğunu kaydeden Rus diplomat, “AB maalesef Rusya’ya karşı topyekun bir ekonomik savaş başlattı. Şubat sonundan beri ülkemize karşı kademeli olarak dört yeni ekonomik ve sektörel bazlı yaptırım paketi getirildi” dedi.‘Yaptırımlar AB vatandaşlarına zarar veriyor’Biriçevskiy’e göre, yaptırımlar AB vatandaşlarına muazzam zarar veriyor ve prensipte Moskova’ya karşı yeni kısıtlamaların getirilmesini mantıklı bir dayanağa oturtmak zor.Yetkili, “AB, Rusya'ya yaptırım baskısının daha da artırılması çağrılarına devam ediyor. Batı'nın bu politikası gerçeklikten tamamen kopuk bir mantığa dayalı. Yaptırımların gayrimeşru ve uluslararası hukukun temellerini sarstığını birçok kez ifade ettik. Ayrıca bunlar AB’nin kendi çıkarları ile de çelişiyor. Ticaret ve üretim zincirlerinde bir kırılmaya neden oluyor ve AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına büyük zarar veriyorlar. Yaptırımlar ayrıca özellikle koronavirüs pandemisinin neden olduğu küresel ekonomik istikrarsızlık bakımından da ters etki yaratıyor” diye konuştu.‘Avrupa’ya gaz tedariğindeki konumumuzdan vazgeçmeye niyetli değiliz’Enerji konusuna değinen Biriçevskiy, “Gaz konusuna gelince… Rusya, Avrupa pazarına güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak sahip olduğu konumundan vazgeçmeye niyetli değil. Rus şirketler sevkiyat ve transitler bakımından sözleşmeler çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor” dedi.‘Yaptırımlar nedeniyle yüksek teknoloji sektörlerimiz izole olmayacak’Moskova'nın güçlü ve dünyada bilinen bilimsel ve teknolojik bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu sektörler izole bir şekilde gelişmek durumunda kalmayacak. Ekonominin yüksek teknoloji sektörleri de dahil olmak üzere her konuda karşılıklı fayda sağlayan ortak çalışmalarla ilgilenen partnerlerimiz dünyanın dört bir yanında geçmişte vardı, bugün de hala mevcut” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220309/bayraktar-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-kuresel-petrol-piyasasina-korkunc-etkileri-olacak--1054556324.html

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rusya dışişleri bakanlığı, abd, yaptırım, avrupa birliği, dmitriy biriçevskiy, doğalgaz