https://tr.sputniknews.com/20220309/sabiha-gokcen-havalimani-ucuslarinda-azaltma-karari-1054576426.html

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüzde 20, 11 Mart'ta ise yüzde 30 oranında azaltma yapılacak. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T20:13+0300

2022-03-09T20:13+0300

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türkiye

sabiha gökçen

havalimanı

istanbul

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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından açıklama yapıldı.Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 10 Mart 2022'de yüzde 20 ve 11 Mart 2022'de yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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sabiha gökçen, havalimanı, istanbul