Türkiye
SON DAKİKA| Multimedya şirketi Conde Nast, faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220309/samsunda-ogrenci-servisi-devrildi-1-olu-7-yarali-1054555041.html
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:03+0300
2022-03-09T11:03+0300
türkiye
samsun
servis
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054554902_0:32:690:420_1920x0_80_0_0_2ed2040a7d5041a390d9d24ed20ff664.jpg
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı. M.B.'nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti.Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054554902_45:0:645:450_1920x0_80_0_0_b1e3df827313e44399b375dcf461e924.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, servis, kaza

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

11:03 09.03.2022
© DHASamsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

M.B.'nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала