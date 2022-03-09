https://tr.sputniknews.com/20220309/samsunda-ogrenci-servisi-devrildi-1-olu-7-yarali-1054555041.html

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:03+0300

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türkiye

samsun

servis

kaza

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Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı. M.B.'nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Yakakent ilçesi Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti.Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

türkiye

samsun

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samsun, servis, kaza