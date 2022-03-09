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Selvi: Bu psikoloji devam ederse korkarım ki yağma yaşanır
Selvi: Bu psikoloji devam ederse korkarım ki yağma yaşanır
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ayçiçek yağı konusunda yaşananları eleştirdi ve "Bu psikoloji devam ederse korkarım ki bir gece yarısı bir sosyal medya... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T09:28+0300
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türkiye
ekonomi
ayçiçek yağı
stokçuluk
gıda fiyatları
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya'nın Ukrayna operasyonları nedeniyle 'ayçiçek yağında arz sorunu yaşandığı ve fiyatının artacağı' iddiası sonrası ayçiçek yağı stoğunun bitirilmesine ilişkin olarak, "Bu psikoloji devam ederse korkarım ki bir gece yarısı bir sosyal medya mesajı üzerinden kitleler organize edilir, yağma yaşanır. Yazıp yazmamayı çok düşündüm ama bu tehlikeyi ciddi bulduğum için paylaştım" dedi.Selvi, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220309/aycicek-yagina-3lu-denetim-geliyor-1054551609.html
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ekonomi, ayçiçek yağı, stokçuluk, gıda fiyatları, abdulkadir selvi

Selvi: Bu psikoloji devam ederse korkarım ki yağma yaşanır

09:28 09.03.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ayçiçek yağı konusunda yaşananları eleştirdi ve "Bu psikoloji devam ederse korkarım ki bir gece yarısı bir sosyal medya mesajı üzerinden kitleler organize edilir, yağma yaşanır" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya'nın Ukrayna operasyonları nedeniyle 'ayçiçek yağında arz sorunu yaşandığı ve fiyatının artacağı' iddiası sonrası ayçiçek yağı stoğunun bitirilmesine ilişkin olarak, "Bu psikoloji devam ederse korkarım ki bir gece yarısı bir sosyal medya mesajı üzerinden kitleler organize edilir, yağma yaşanır. Yazıp yazmamayı çok düşündüm ama bu tehlikeyi ciddi bulduğum için paylaştım" dedi.
Selvi, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu psikolojiyi ciddiye almak gerekiyor. Kamu diplomasisinin en önemli kuralı kriz yönetimidir. Bunun ilacı da kitlelere güven vermektir. Onun için iletişim alanında hızla bir kriz yönetimi oluşturup kitleler harekete geçmeden önce güven verici adımların atılması gerekiyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişci’nin ayçiçek yağı konusunda yaptığı açıklama yararlı oldu. Panik havasını dindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa rağmen devreye girip Azak Denizi’nde bekleyen buğday ve ayçiçek yağı yüklü 30 gemimizin çıkışına izin verilmesi için Putin’le görüşmesi etkili oldu. Biz bir kriz olduğunu kabul etmiyoruz türü yaklaşımların iletişimde yeri yoktur. Hele bu tür panik anlarında. O nedenle kriz anında devreye girilmesi ve topluma güven verici açıklamaların yapılması gerekiyor. Bunun için de iletişimde bir kriz yönetimi şart."
Stokçuluk - Ayçiçek Yağı - Denetim - Zabıta - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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