https://tr.sputniknews.com/20220309/seren-serengile-can-tanriyara-hakaretten-hapis-istemi-eski-esiyle-davasinda-zorla-getirme-karari-1054564352.html

Seren Serengil'e Can Tanrıyar'a hakaretten hapis istemi, eski eşiyle davasında zorla getirme kararı

Seren Serengil'e Can Tanrıyar'a hakaretten hapis istemi, eski eşiyle davasında zorla getirme kararı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil hakkında mütalaasını açıklayan savcı... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T14:41+0300

2022-03-09T14:41+0300

2022-03-09T14:50+0300

seren serengil

yaşam

can tanrıyar

hakaret davası

tehdit

yaşar ipek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054564127_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_5094682b903ea55210275391f0a58bac.jpg

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve müşteki Can Tanrıyar gelmediler. Müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı duruşmada hazır bulundu.Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hitaben kullandığı ‘şizofren, manyak, tımarhanelik’ şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan sözler olduğunu ve bu haliyle ‘hakaret’ suçunu oluştuğunu belirtti. Mütalaada, ‘şizofren’ sözünün kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edebilecek nitelikte olmadığı, bu nedenle zincirleme suç unsurunun oluşmadığı kaydedildi. Ancak 'manyak ve tımarhanelik' sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan söylemler olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Seren Serengil'in hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Son savunması için ertelendiCan Tanrıyar'ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık sistematik şekilde aynı benzer paylaşımlar yapmaya devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Mahkeme, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmasını yapabilmesi için süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar müşteki, Seren Serengil ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanı'na seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Bu sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Yaşar İpek ile olan davasında Serengil'e zorla getirilme kararı çıkarıldıÖte yandan, şarkıcı Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan Yaşar İpek, "41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım" dedi. Mahkeme Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Yaşar İpek katılırken, Seren Serengil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasında olduklarını söyleyen Yaşar İpek savunmasında, şu ifadelere yer verdi:Sanık avukatı Pınar Kaya ise "Seren Serengil’in olayla hiçbir ilgisi yoktur. Olaya tanık olmamasına rağmen Seyhan Soylu tarafından kendisine verilen ifadeleri alarak savcılığa şikayette bulunmuştur. Müvekkilimin beraatını istiyorum" dedi.Mahkeme, müşteki Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.İddianameBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar İpek'in Seren Serengil ile evli olduğu anlatıldı. 5 Mayıs 2020 günü Yaşar İpek'in Yeşilköy Mahallesinde bulunan ikamete gelerek müşteki Seren Serengil'e hitaben Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim şeklinde hakaret ettiği iddianamede yer aldı. Şüpheli Yaşar İpek hakkında hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

https://tr.sputniknews.com/20210422/seren-serengile-can-tanriyara-hakaretten-2-yil-4-aya-kadar-hapis-istemi--1044335244.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seren serengil, can tanrıyar, hakaret davası, tehdit, yaşar ipek