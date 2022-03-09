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Sibirya soğukları geldi: Yüksek kesimler karla kaplandı
Sibirya soğukları geldi: Yüksek kesimler karla kaplandı
Sibirya soğuklarının Karadeniz Bölgesi’ne ulaşması sonucu sıcaklıklar mevsim normalleri altına düştü, yüksek kesimler karla kaplandı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T12:19+0300
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Samsun’da yüksek kesimlerde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için seferber oldu. Samsun’da etkili olan kar yağışı, İlkadım, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde mahalle yollarını kapattı. 19 Mayıs ilçesinde Cerekli, Fındıklı, Kösedik, Aydınpınar ve Çiftlik; Vezirköprü ilçesinde Duruçay, Kızılcakoru, Elmalı, Küçükkale, Büyükkale, Soğucak ve Kapaklıeşme; İlkadım ilçesinde de Çandır, Kadamut, Aşağıavdan, Yukarıavdan, Çanakçı, Gürgendağ, Bilmece ve Çelikalan Mahallelerinde ulaşıma engel oldu.Kar yağışının etkili olduğu bu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sabahın ilk ışıklarından itibaren kapanan yolları açmak için seferber oldu. Ekipler öncelikle 112’den gelen talepler ile ilçe belediyeleri ve vatandaştan gelen talepleri değerlendirdi. Bu kapsamdaki çalışmalarda 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası kullanıldı.Karla mücadelede 161 operatör ve şoför, 146 işçi olmak üzere toplamda 307 personel ile sahada olan Büyükşehir Belediyesi, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220309/kar-basladi-meteorolojiden-istanbula-uyari-1054551479.html
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kar, kar yağışı, sibirya, soğuk, karadeniz, belediye

Sibirya soğukları geldi: Yüksek kesimler karla kaplandı

12:19 09.03.2022
© İHASibirya soğukları geldi: Yüksek kesimler karla kaplandı
Sibirya soğukları geldi: Yüksek kesimler karla kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA
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Sibirya soğuklarının Karadeniz Bölgesi’ne ulaşması sonucu sıcaklıklar mevsim normalleri altına düştü, yüksek kesimler karla kaplandı.
Samsun’da yüksek kesimlerde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için seferber oldu.
Samsun’da etkili olan kar yağışı, İlkadım, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde mahalle yollarını kapattı. 19 Mayıs ilçesinde Cerekli, Fındıklı, Kösedik, Aydınpınar ve Çiftlik; Vezirköprü ilçesinde Duruçay, Kızılcakoru, Elmalı, Küçükkale, Büyükkale, Soğucak ve Kapaklıeşme; İlkadım ilçesinde de Çandır, Kadamut, Aşağıavdan, Yukarıavdan, Çanakçı, Gürgendağ, Bilmece ve Çelikalan Mahallelerinde ulaşıma engel oldu.
Kar yağışının etkili olduğu bu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sabahın ilk ışıklarından itibaren kapanan yolları açmak için seferber oldu. Ekipler öncelikle 112’den gelen talepler ile ilçe belediyeleri ve vatandaştan gelen talepleri değerlendirdi. Bu kapsamdaki çalışmalarda 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası kullanıldı.
Karla mücadelede 161 operatör ve şoför, 146 işçi olmak üzere toplamda 307 personel ile sahada olan Büyükşehir Belediyesi, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.
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