https://tr.sputniknews.com/20220309/sinop-valisinden-zincir-markete-stokculuk-uyarisi-hayatinizi-yasanmaz-yapariz-ona-gore-1054573617.html

Sinop Valisi'nden zincir markete 'stokçuluk' uyarısı: 'Hayatınızı yaşanmaz yaparız, ona göre'

Sinop Valisi'nden zincir markete 'stokçuluk' uyarısı: 'Hayatınızı yaşanmaz yaparız, ona göre'

Sinop'ta marketlerde stokçuluğun önüne geçilmesi için yapılan denetimlere katılan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, BİM market görevlisini uyararak, “Hayatınızı... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T18:14+0300

2022-03-09T18:14+0300

2022-03-09T18:22+0300

bim

türkiye

stokçuluk

sinop

uyarı

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İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla illerde Ticaret İl Müdürlükleri ve belediye zabıta ekiplerinin marketlerde stokçuluğu engellemek adına yürüttüğü denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan da katıldı. BİM ve A101 gibi zincir marketlerin de aralarında bulunduğu marketlerin yağ raflarını ve depoları inceleyen Vali Karaömeroğlu, depoda ürün beklememesi konusunda uyarılarda bulundu, stokçuluk yapana acımayacaklarını dile getirdi.Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yerel bir market sahibiyle girdiği diyalogda, “Her şey rafta olacak, depoda olmayacak” ifadelerini kullandı. Market sahibi ise, “O konuda sıkıntı yok Sayın Valim; depoda da var, raflarda da var” dediğinde Vali Karaömeroğlu, “Sizde boş kalmadı, biliyorum” dedi.‘Burada acımamız yok yani’Ardından zincir marketleri denetleyen Vali Karaömeroğlu, BİM mağaza sorumlusuyla konuştu. Depolarının Kastamonu’da olduğunu söyleyen çalışana “Oradan gelmiyor, neden gelmiyor? Var da mı gelmiyor” diye sordu. Çalışan ise, “Bizim bilgimiz yok, stoklara şey olduğu için gelmiyor, erişemedikleri için gelmiyor. Bizim elimizde yok şuan” dedi.Mağazanın deposunu görmek isteyen Vali, üst kattaki depoyu inceledi. Malzeme kamyonunun sabah geldiğini söyleyen çalışana, “Yeni geldi gördüm de, bunları raflara diziyorsun” dediği sırada Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, tekrar denetleyeceklerini belirtmek için “Biz öğleden sonra geliyoruz Sayın Valim” dedi.Vali Karaömeroğlu, Ticaret İl Müdürü Aykan’a, “Öğleden sonra gel, bunlar rafta değilse hemen işlem yaparız. Hayatınızı yaşanmaz yaparız, ona göre yani. Burada acımamız yok yani. Bu konuda hoşgörümüz de yok. Bunlara hemen iki saat sonra bakacağız” ifadelerini kullandı.‘Sen dizeceksin, depoda olmayacak’Devamında A101 market sorumlusuna 5 litrelik yağın neden olmadığını soran Vali Karaömeroğlu’na, market sorumlusu, “Şu anda daha yeni geldi sevkiyatım, şimdi aldım” dedi. Vali Karaömeroğlu, “Hemen indir, öğleden sonra geleceğiz. Burada yoksa...” diyerek raflarda olmaması durumunda ceza yazılacağını ima etti. Sorumlu, “İki saat içinde bitiyor” dedikten sonra Karaömeroğlu, “Olsun sen dizeceksin, depoda olmayacak” diyerek depoyu da incelemek istedi. Depoda gelen ürünlerin asansörde tutulduğunu gören vali, “Hemen raflara dizeceksin, oldu mu?” diye konuştu.‘Marketçilerimizi fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz’Denetimler sonunda konuşan Vali Karaömeroğlu, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220309/aycicek-yagina-3lu-denetim-geliyor-1054551609.html

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