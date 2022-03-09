https://tr.sputniknews.com/20220309/temizledigi-ruhsatsiz-tabancasi-ates-aldi-kendini-kizini-ve-yegenini-vurdu-1054553061.html

Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı: Kendini, kızını ve yeğenini vurdu

Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı: Kendini, kızını ve yeğenini vurdu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini sol elinden, kızı Z.D.'yi karın bölgesinden... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T09:51+0300

2022-03-09T09:51+0300

2022-03-09T09:51+0300

türkiye

tabanca

ruhsatsız silahlar

manisa

yaralama

silah

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu M.K. sol elinden, odada bulunan kızı Z.D. karın bölgesinden, yeğeni M.D. ise sol bacağından yaralandı.Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.K. ve M.D.’nin tedavileri sürerken, ameliyata alınan Z.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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tabanca, ruhsatsız silahlar, manisa, yaralama, silah