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https://tr.sputniknews.com/20220309/temizledigi-ruhsatsiz-tabancasi-ates-aldi-kendini-kizini-ve-yegenini-vurdu-1054553061.html
Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı: Kendini, kızını ve yeğenini vurdu
Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı: Kendini, kızını ve yeğenini vurdu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini sol elinden, kızı Z.D.'yi karın bölgesinden... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T09:51+0300
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türkiye
tabanca
ruhsatsız silahlar
manisa
yaralama
silah
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu M.K. sol elinden, odada bulunan kızı Z.D. karın bölgesinden, yeğeni M.D. ise sol bacağından yaralandı.Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.K. ve M.D.’nin tedavileri sürerken, ameliyata alınan Z.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/istanbulda-asayis-uygulamasi-111-supheli-gozaltina-alindi-58-tabanca-ele-gecirildi-1054041359.html
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tabanca, ruhsatsız silahlar, manisa, yaralama, silah

Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı: Kendini, kızını ve yeğenini vurdu

09:51 09.03.2022
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© Fotoğraf : DHA
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini sol elinden, kızı Z.D.'yi karın bölgesinden, yeğeni M.D.'yi ise sol bacağından yaraladı. Z.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu M.K. sol elinden, odada bulunan kızı Z.D. karın bölgesinden, yeğeni M.D. ise sol bacağından yaralandı.

Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.K. ve M.D.’nin tedavileri sürerken, ameliyata alınan Z.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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