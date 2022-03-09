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THY transfer yolcularına konaklama hizmetini yeniden başlattı
THY transfer yolcularına konaklama hizmetini yeniden başlattı
THY, uzun transfer gerçekleştiren yolculara İstanbul'da konaklama imkanı sunan, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen 'Stopover Konaklama... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T16:06+0300
2022-03-09T16:13+0300
türk hava yolları (thy)
türkiye
transfer
konaklama
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Türk Hava Yolları (THY), uzun transfer gerçekleştiren misafirlerine dünyanın aktarma merkezi olan İstanbul'u keşfetme imkanı sunduğu, salgın koşulları nedeniyle bir süredir ara verilen Stopover Konaklama Hizmeti'ne 2022 itibarıyla devam edecek.Stopover Konaklama Hizmeti'nde THY aktarmalı seyahat eden bağlantı süresi uzun yolcular, bilet alımı akabinde düzenlenen otel çekiyle ekonomi sınıf için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıf için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz ve ilave olarak anlaşmalı otellerde günlük 49 dolardan başlayan fiyatlarla konaklayabilecek.Uygulamaya bu yıl 15 ülke daha katılacakAçıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Stopover Konaklama Hizmeti'nden faydalanan yolculara Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini göstermeyi istediklerini söyledi.Bu vesileyle Türkiye turizmine katkı sağlamayı ve THY transfer yolcu sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ekşi, "Yolcularımız sunduğumuz ücretsiz konaklamaya ilaveten Türk Hava Yollarına özel fiyatlarla anlaşmalı otellerimizde konaklamalarını uzatabilir, İstanbul'u daha fazla keşfedebilirler" dedi.2017'de başlayan ve 42 ülke, 108 şehirde, 57 binden fazla transfer yolcunun İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadığı uygulamanın, 2022 yılında da 15 yeni ülkeyle genişletilmesi hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/thynin-bazi-seferleri-beklenen-kar-yagisi-nedeniyle-iptal-oldu-1054546221.html
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türk hava yolları (thy), transfer, konaklama

THY transfer yolcularına konaklama hizmetini yeniden başlattı

16:06 09.03.2022 (güncellendi: 16:13 09.03.2022)
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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THY, uzun transfer gerçekleştiren yolculara İstanbul'da konaklama imkanı sunan, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen 'Stopover Konaklama Hizmeti'ni yeniden başlattı.
Türk Hava Yolları (THY), uzun transfer gerçekleştiren misafirlerine dünyanın aktarma merkezi olan İstanbul'u keşfetme imkanı sunduğu, salgın koşulları nedeniyle bir süredir ara verilen Stopover Konaklama Hizmeti'ne 2022 itibarıyla devam edecek.
Stopover Konaklama Hizmeti'nde THY aktarmalı seyahat eden bağlantı süresi uzun yolcular, bilet alımı akabinde düzenlenen otel çekiyle ekonomi sınıf için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıf için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz ve ilave olarak anlaşmalı otellerde günlük 49 dolardan başlayan fiyatlarla konaklayabilecek.

Uygulamaya bu yıl 15 ülke daha katılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Stopover Konaklama Hizmeti'nden faydalanan yolculara Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini göstermeyi istediklerini söyledi.
Bu vesileyle Türkiye turizmine katkı sağlamayı ve THY transfer yolcu sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ekşi, "Yolcularımız sunduğumuz ücretsiz konaklamaya ilaveten Türk Hava Yollarına özel fiyatlarla anlaşmalı otellerimizde konaklamalarını uzatabilir, İstanbul'u daha fazla keşfedebilirler" dedi.
2017'de başlayan ve 42 ülke, 108 şehirde, 57 binden fazla transfer yolcunun İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadığı uygulamanın, 2022 yılında da 15 yeni ülkeyle genişletilmesi hedefleniyor.
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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