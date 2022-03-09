https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-ukrayna-ve-moldovaya-ucuslari-durdurma-kararini-uzatti-1054571112.html
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:13+0300
2022-03-09T17:13+0300
2022-03-09T17:14+0300
ukrayna krizi
thy
türk hava yolları (thy)
kiev
ukrayna
moldova
sefer
iptal
uzatma
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-transfer-yolcularina-konaklama-hizmetini-yeniden-baslatti-1054568620.html
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thy, türk hava yolları (thy), kiev, ukrayna, moldova, sefer, iptal, uzatma
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı
17:13 09.03.2022 (güncellendi: 17:14 09.03.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.
Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.