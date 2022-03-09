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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-ukrayna-ve-moldovaya-ucuslari-durdurma-kararini-uzatti-1054571112.html
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T17:13+0300
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ukrayna krizi
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türk hava yolları (thy)
kiev
ukrayna
moldova
sefer
iptal
uzatma
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-transfer-yolcularina-konaklama-hizmetini-yeniden-baslatti-1054568620.html
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thy, türk hava yolları (thy), kiev, ukrayna, moldova, sefer, iptal, uzatma

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

17:13 09.03.2022 (güncellendi: 17:14 09.03.2022)
© AATHY-Türk Hava Yolları
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.
Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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