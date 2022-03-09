https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-ukrayna-ve-moldovaya-ucuslari-durdurma-kararini-uzatti-1054571112.html

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T17:13+0300

2022-03-09T17:13+0300

2022-03-09T17:14+0300

ukrayna krizi

thy

türk hava yolları (thy)

kiev

ukrayna

moldova

sefer

iptal

uzatma

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-transfer-yolcularina-konaklama-hizmetini-yeniden-baslatti-1054568620.html

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thy, türk hava yolları (thy), kiev, ukrayna, moldova, sefer, iptal, uzatma