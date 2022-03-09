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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220309/trump-avrupanin-cogu-rus-petrol-ve-dogalgazini-yasaklamayacagini-onayladi-1054549029.html
Trump: Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve doğalgazını yasaklamayacağını onayladı
Trump: Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve doğalgazını yasaklamayacağını onayladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Rusya'dan hem petrol hem de doğalgaz ihracatını durdurma kararını açıklamasının ardından çoğu Avrupa ülkesinin... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T02:31+0300
2022-03-09T02:31+0300
ukrayna krizi
donald trump
joe biden
rusya
doğalgaz
petrol
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Donald Trump yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve gazını boykot etmede ABD ile aynı fikirde olmayacağını doğruladı" dedi. Trump, ABD'nin yalnız bırakılacağına dikkat çekti.Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rus petrol ve doğalgazı yasağının hemen yürürlüğe gireceğini, ancak alıcıların mevcut sözleşmeleri iptal etmek için 45 günleri olacağını söyledi.Rusya, dünyanın ham petrol ihtiyacının yüzde 10'unu ve Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor. Ancak ABD, Rusya'nın 2021'de ihraç ettiği günlük 10,5 milyon varilin yalnızca yüzde 20'sini alarak sınırlı miktarda Rus petrolü satın alıyor.ABD ve müttefikleri, Ukrayna operasyonuna yanıt olarak Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.
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donald trump, joe biden, rusya, doğalgaz, petrol

Trump: Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve doğalgazını yasaklamayacağını onayladı

02:31 09.03.2022
© REUTERS / RACHEL MUMMEYDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / RACHEL MUMMEY
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Rusya'dan hem petrol hem de doğalgaz ihracatını durdurma kararını açıklamasının ardından çoğu Avrupa ülkesinin Rus petrol ve doğalgazını yasaklamayacağını doğruladığını söyledi.
Donald Trump yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve gazını boykot etmede ABD ile aynı fikirde olmayacağını doğruladı" dedi. Trump, ABD'nin yalnız bırakılacağına dikkat çekti.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rus petrol ve doğalgazı yasağının hemen yürürlüğe gireceğini, ancak alıcıların mevcut sözleşmeleri iptal etmek için 45 günleri olacağını söyledi.

Rusya, dünyanın ham petrol ihtiyacının yüzde 10'unu ve Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor. Ancak ABD, Rusya'nın 2021'de ihraç ettiği günlük 10,5 milyon varilin yalnızca yüzde 20'sini alarak sınırlı miktarda Rus petrolü satın alıyor.

ABD ve müttefikleri, Ukrayna operasyonuna yanıt olarak Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.
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