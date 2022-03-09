https://tr.sputniknews.com/20220309/trump-avrupanin-cogu-rus-petrol-ve-dogalgazini-yasaklamayacagini-onayladi-1054549029.html

Trump: Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve doğalgazını yasaklamayacağını onayladı

Trump: Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve doğalgazını yasaklamayacağını onayladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Rusya'dan hem petrol hem de doğalgaz ihracatını durdurma kararını açıklamasının ardından çoğu Avrupa ülkesinin... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T02:31+0300

2022-03-09T02:31+0300

2022-03-09T02:31+0300

ukrayna krizi

donald trump

joe biden

rusya

doğalgaz

petrol

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Donald Trump yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın çoğu Rus petrol ve gazını boykot etmede ABD ile aynı fikirde olmayacağını doğruladı" dedi. Trump, ABD'nin yalnız bırakılacağına dikkat çekti.Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rus petrol ve doğalgazı yasağının hemen yürürlüğe gireceğini, ancak alıcıların mevcut sözleşmeleri iptal etmek için 45 günleri olacağını söyledi.Rusya, dünyanın ham petrol ihtiyacının yüzde 10'unu ve Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor. Ancak ABD, Rusya'nın 2021'de ihraç ettiği günlük 10,5 milyon varilin yalnızca yüzde 20'sini alarak sınırlı miktarda Rus petrolü satın alıyor.ABD ve müttefikleri, Ukrayna operasyonuna yanıt olarak Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

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donald trump, joe biden, rusya, doğalgaz, petrol