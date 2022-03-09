https://tr.sputniknews.com/20220309/turk-is-insani-muhsin-bayrak-chelseaye-talip-oldu-hesabimizi-kitabimizi-yaptik-bizi-sarsmayacak-1054557310.html
Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea'ye talip oldu: Hesabımızı kitabımızı yaptık, bizi sarsmayacak
Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea'ye talip oldu: Hesabımızı kitabımızı yaptık, bizi sarsmayacak
İş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich‘le görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Chelsea’yi almak... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T11:55+0300
2022-03-09T11:55+0300
2022-03-09T12:02+0300
chelsea
roman abramoviç
spor
iş insanı
ingiltere
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Birçok ülkenin Rusya’ya, Ukrayna askeri operasyonu sonrası birer birer yaptırım uygulamasının ardından İngiltere’de yaşayan Rus milyarder Roman Abramovich'in de elindeki birçok mal varlığını satmaya başladığı öğrenildi.Birçok Avrupa ülkesinde ve İngiltere’de de yatırılmaları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’nin satışa çıktığını duyar duymaz düğmeye basarak takımın alınmak için girişimlerde bulundu. İlk olarak teklif veren AB Grup Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak tüm hazırlıkları yaptıklarını, ilk temasın perşembe günü Londra’da gerçekleşeceğini belirtti.Bodrum’daki yaptığı dev projelerin başında duran Muhsin Bayrak, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularını yanıtladı. Chelsea'yi almakta kararlı olduklarını belirten Bayrak “Biz AB Grup Holding olarak, Chelsea takımına alıcı olduk. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Perşembe günü heyetimiz Londra’da olacak ve resmi girişimleri yapmış olacağız” dedi.‘Türk bayrağını Londra’da dalgalandırıyor olacağız’Ticarette dünya çapında Türkiye'nin en güvenilir ülkeler arasında olduğunu dile getiren Bayrak, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220226/chelseanin-sahibi-abramovic-kulubun-yonetimini-biraktigini-acikladi-1054266730.html
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Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea'ye talip oldu: Hesabımızı kitabımızı yaptık, bizi sarsmayacak
11:55 09.03.2022 (güncellendi: 12:02 09.03.2022) Abone ol
İş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich‘le görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Chelsea’yi almak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını, perşembe günü Chelsea yöneticileriyle masaya oturacaklarını söyleyen Bayrak, “Londra’da Türk bayrağını dalgalandıracağız” dedi.
Birçok ülkenin Rusya’ya, Ukrayna askeri operasyonu sonrası birer birer yaptırım uygulamasının ardından İngiltere’de yaşayan Rus milyarder Roman Abramovich'in de elindeki birçok mal varlığını satmaya başladığı öğrenildi.
Birçok Avrupa ülkesinde ve İngiltere’de de yatırılmaları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea’nin satışa çıktığını duyar duymaz düğmeye basarak takımın alınmak için girişimlerde bulundu. İlk olarak teklif veren AB Grup Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak tüm hazırlıkları yaptıklarını, ilk temasın perşembe günü Londra’da gerçekleşeceğini belirtti.
Bodrum’daki yaptığı dev projelerin başında duran Muhsin Bayrak, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularını yanıtladı. Chelsea'yi almakta kararlı olduklarını belirten Bayrak “Biz AB Grup Holding olarak, Chelsea takımına alıcı olduk. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Perşembe günü heyetimiz Londra’da olacak ve resmi girişimleri yapmış olacağız” dedi.
‘Türk bayrağını Londra’da dalgalandırıyor olacağız’
Ticarette dünya çapında Türkiye'nin en güvenilir ülkeler arasında olduğunu dile getiren Bayrak, şunları söyledi:
“Globalde çok güçlü, şu anda 5 ülkede çok büyük işler yapıyoruz. Bizim ve Türkiye’nin, Türk iş insanlarının gücünü göstermemiz gerekiyor. Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu kulübü de satın aldığımız zaman gerek holdingimiz için gerekse Türkiye’miz için çok büyük bir prestij olacak. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bizim ticaretimizi sarsmayacak şekilde ayarlamalarımızı yaptık ve Chelsea'ye talip olduk. Dünyada bizden başka alıcılar da var şu anda. Dünya sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye’dir. Satın alma detaylarını açıklamayayım. Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağım gelişmeleri. İnşallah biz önümüzdeki 2 hafta içerisinde bütün ülkemize 85 milyon insanımıza paylaşırız. İnşallah bu takımı alırsak ülkemize armağan ediyor olacağız. Türk bayrağını Londra’da dalgalandırıyor olacağız.”