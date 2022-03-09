Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea'ye talip oldu: Hesabımızı kitabımızı yaptık, bizi sarsmayacak

“Globalde çok güçlü, şu anda 5 ülkede çok büyük işler yapıyoruz. Bizim ve Türkiye’nin, Türk iş insanlarının gücünü göstermemiz gerekiyor. Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu kulübü de satın aldığımız zaman gerek holdingimiz için gerekse Türkiye’miz için çok büyük bir prestij olacak. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bizim ticaretimizi sarsmayacak şekilde ayarlamalarımızı yaptık ve Chelsea'ye talip olduk. Dünyada bizden başka alıcılar da var şu anda. Dünya sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye’dir. Satın alma detaylarını açıklamayayım. Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağım gelişmeleri. İnşallah biz önümüzdeki 2 hafta içerisinde bütün ülkemize 85 milyon insanımıza paylaşırız. İnşallah bu takımı alırsak ülkemize armağan ediyor olacağız. Türk bayrağını Londra’da dalgalandırıyor olacağız.”