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https://tr.sputniknews.com/20220309/yem-sanayicileri-birligi-turkiyenin-yem-ve-hububat-arzinda-sorun-yok-1054561930.html
Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye'nin yem ve hububat arzında sorun yok
Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye'nin yem ve hububat arzında sorun yok
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T13:54+0300
2022-03-09T13:54+0300
ekonomi
türkiye
yem
sanayi
artış
hububat
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Yem üretiminde kullanılan hububat arzında sorun olmadığını belirten Ülkü Karakuş, "Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu da ABD, Arjantin ve Brezilya'dan sağlanacak tedarikle kapatılabilir" dedi.Hayvansal üretimde işletme giderlerinden yüzde 70'inin yem olduğunu ifade eden Karakuş, buna göre hayvanın maliyetinin belirlendiğini söyledi.Karakuş, bu yıl tarıma ayrılan 29 milyar liralık desteğin yeterli olmadığını savunarak, bunun en az eğitim ve savunma bütçesi kadar önemli olduğunu dile getirdi.Çiftçinin ekimini tamamlayabilmesi için maliyetlerinin karşılanmasına katkı sağlanması gerektiğine işaret eden Karakuş, "Önemli olan üreticiyi merkeze koymak" diye konuştu.Rusya'nın Donbass operasyonunun dünya genelinde hububat konusunda endişeleri beraberinde getirmesine karşın Türkiye'de şu anda yem ve hububat tedarikinde bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Karakuş, şu değerlendirmede bulundu:Dünyanın en büyük mısır üreticisinin ABD olduğu bilgisini veren Karakuş, "Bunun büyük kısmından yakıt yapıyor. ABD, dünya gıda krizi içindeyken biyoyakıta ayırdığı mısır miktarını azaltarak aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/bakanlik-harekete-gecti-restoran-atiklari-yem-olacak-1053845796.html
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türkiye, yem, sanayi, artış, hububat

Yem Sanayicileri Birliği: Türkiye'nin yem ve hububat arzında sorun yok

13:54 09.03.2022
© Sputnik / Sertac KayarYem fiyatlarındaki yüzde 100 artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlar: ‘Hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyoruz’
Yem fiyatlarındaki yüzde 100 artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlar: ‘Hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyoruz’ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© Sputnik / Sertac Kayar
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Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu da ABD, Arjantin ve Brezilya’dan sağlanacak tedarikle kapatılabilir" dedi.
Yem üretiminde kullanılan hububat arzında sorun olmadığını belirten Ülkü Karakuş, "Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu da ABD, Arjantin ve Brezilya'dan sağlanacak tedarikle kapatılabilir" dedi.
Hayvansal üretimde işletme giderlerinden yüzde 70'inin yem olduğunu ifade eden Karakuş, buna göre hayvanın maliyetinin belirlendiğini söyledi.
Karakuş, bu yıl tarıma ayrılan 29 milyar liralık desteğin yeterli olmadığını savunarak, bunun en az eğitim ve savunma bütçesi kadar önemli olduğunu dile getirdi.
Çiftçinin ekimini tamamlayabilmesi için maliyetlerinin karşılanmasına katkı sağlanması gerektiğine işaret eden Karakuş, "Önemli olan üreticiyi merkeze koymak" diye konuştu.
Rusya'nın Donbass operasyonunun dünya genelinde hububat konusunda endişeleri beraberinde getirmesine karşın Türkiye'de şu anda yem ve hububat tedarikinde bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Karakuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Mısır, yulaf, arpa ve çavdarda sezonu yakalıyoruz. Yağlı tohumlarda bir miktar açık olabilir ancak bu da ABD, Arjantin ve Brezilya’dan sağlanacak tedarikle kapatılabilir. Yeter ki arz-talep dengesini bozacak şekilde pazara talep yönünde fazla baskı yapmayalım.”
Dünyanın en büyük mısır üreticisinin ABD olduğu bilgisini veren Karakuş, "Bunun büyük kısmından yakıt yapıyor. ABD, dünya gıda krizi içindeyken biyoyakıta ayırdığı mısır miktarını azaltarak aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.
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