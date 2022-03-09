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https://tr.sputniknews.com/20220309/yeni-evlendigi-esi-annem-korona-oldu-eve-gelme-dedi-altinlari-ve-esyalari-alip-gitti-1054565339.html
Yeni evlendiği eşi 'Annem korona oldu, eve gelme' dedi, altınları ve eşyaları alıp gitti
Yeni evlendiği eşi 'Annem korona oldu, eve gelme' dedi, altınları ve eşyaları alıp gitti
Adana’da 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri süren müteahhitin iddiasına göre; eşi 150 bin lira değerindeki altınları alarak evi terk... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T15:01+0300
2022-03-09T15:01+0300
türkiye
dolandırıcılık
adana
altın
evlilik
beyaz eşya
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Adana'da bir kişi, yeni evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Müteahhit Mehmet Esen, geçen Ocak ayında Neslihan C. isimli kadınla evlendi. Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi ve annesini, evine getirdi. İddiaya göre, 6 Şubat’ta ise eşi Mehmet Esen’e, "Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı.Esen de bunun üzerine otelde kalmaya başladı. 8 Şubat’ta ise Esen, kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti ancak 150 bin lira değerindeki düğün altınları dahil koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.'Taşıma firması bütün eşyaları götürdü'Hemen eşini arayan adam eşine de ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Güvenlik görevlisi, ‘Eşiniz size haber vermemem gerektiğini söyledi. Buraya taşıma firması geldi ve bütün eşyaları götürdü’ dedi.Bunun üzerine eşinin akrabalarına da ulaşmaya çalışan ancak o kişiler tarafından da engellenen Esen, eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti.Karakola gitti, gözaltına alındıKarakola gittiği sırada Esen, polisler tarafından ‘Eşini darp etmişsin’ denilerek gözaltına alındı. Gerçeği polislere anlatan Esen, daha sonra serbest kalıp eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.Eşine ulaşamayan Mehmet Esen, avukatı aracılığıyla da boşanma davası açtı.Başından geçen olayı anlatan Mehmet Esen, “‘Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı. Bu tabii hep planmış. Eve 1-2 gün gelmedim. Daha sonra geldiğimde ise bütün eşyalarımın çalındığını fark ettim. Evde olmadığım halde ‘Beni darp etti’ diyerek birde beni gözaltına aldırıyor” diye konuştu.2 kızının tenis raketlerinin bile çalındığını öne süren Esen, “2 kızımın yatağı, tenis raketleri, rahmetli annemin tabaklarını, resimlerini bile almışlar. İnanamıyorum, halen şaşkınım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Boşanma davası açtım. Şu an halen kendisine ulaşamıyorum. Ailesine ulaştım ama onlarda beni engelledi" dedi.Kadının hemen yakalanmasını istediğini söyleyen Esen, yaklaşık 300-400 bin lira zararı olduğunu söyledi.
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dolandırıcılık, adana, altın, evlilik, beyaz eşya

Yeni evlendiği eşi 'Annem korona oldu, eve gelme' dedi, altınları ve eşyaları alıp gitti

15:01 09.03.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİYeni evlendiği eşi 'Annem korona oldu, eve gelme' dedi, altınları ve eşyaları alıp gitti
Yeni evlendiği eşi 'Annem korona oldu, eve gelme' dedi, altınları ve eşyaları alıp gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana’da 1 ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını ileri süren müteahhitin iddiasına göre; eşi 150 bin lira değerindeki altınları alarak evi terk etti.
Adana'da bir kişi, yeni evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Müteahhit Mehmet Esen, geçen Ocak ayında Neslihan C. isimli kadınla evlendi. Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi ve annesini, evine getirdi. İddiaya göre, 6 Şubat’ta ise eşi Mehmet Esen’e, "Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı.
Esen de bunun üzerine otelde kalmaya başladı. 8 Şubat’ta ise Esen, kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti ancak 150 bin lira değerindeki düğün altınları dahil koltuk, yatak, beyaz eşyalar, perde, halı ve su ısıtıcısına varana kadar bütün eşyaların olmadığını fark etti.

'Taşıma firması bütün eşyaları götürdü'

Hemen eşini arayan adam eşine de ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Güvenlik görevlisi, ‘Eşiniz size haber vermemem gerektiğini söyledi. Buraya taşıma firması geldi ve bütün eşyaları götürdü’ dedi.

Bunun üzerine eşinin akrabalarına da ulaşmaya çalışan ancak o kişiler tarafından da engellenen Esen, eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Karakola gitti, gözaltına alındı

Karakola gittiği sırada Esen, polisler tarafından ‘Eşini darp etmişsin’ denilerek gözaltına alındı. Gerçeği polislere anlatan Esen, daha sonra serbest kalıp eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eşine ulaşamayan Mehmet Esen, avukatı aracılığıyla da boşanma davası açtı.
Başından geçen olayı anlatan Mehmet Esen, “‘Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme’ diye mesaj attı. Bu tabii hep planmış. Eve 1-2 gün gelmedim. Daha sonra geldiğimde ise bütün eşyalarımın çalındığını fark ettim. Evde olmadığım halde ‘Beni darp etti’ diyerek birde beni gözaltına aldırıyor” diye konuştu.

2 kızının tenis raketlerinin bile çalındığını öne süren Esen, “2 kızımın yatağı, tenis raketleri, rahmetli annemin tabaklarını, resimlerini bile almışlar. İnanamıyorum, halen şaşkınım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Boşanma davası açtım. Şu an halen kendisine ulaşamıyorum. Ailesine ulaştım ama onlarda beni engelledi" dedi.
Kadının hemen yakalanmasını istediğini söyleyen Esen, yaklaşık 300-400 bin lira zararı olduğunu söyledi.
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