https://tr.sputniknews.com/20220309/yokten-ukraynadaki-turk-vatandasi-universitelilere-yatay-gecis-kolayligi-ve-ozel-ogrencilik-imkani-1054571684.html

YÖK'ten Ukrayna'daki Türk vatandaşı üniversitelilere yatay geçiş kolaylığı ve özel öğrencilik imkanı

YÖK'ten Ukrayna'daki Türk vatandaşı üniversitelilere yatay geçiş kolaylığı ve özel öğrencilik imkanı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Ukrayna'da üniversite öğrenimi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Türkiye'deki bir yükseköğretim programına yatay... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T17:32+0300

2022-03-09T17:32+0300

2022-03-09T17:32+0300

türkiye

yök

ukrayna

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YÖK'ten, Ukrayna'daki üniversitelerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere yönelik yazılı açıklama yapıldı.Yükseköğretim Kurulu'nun, Ukrayna'daki öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkeye dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."Açıklamada, öğrencilerin, özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için YÖK tarafından hazırlanan "https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/" bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerektiği belirtildi.

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