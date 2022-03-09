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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220309/zelenskiyden-batiya-hava-sahasini-kapatmazsaniz-bu-felaketten-siz-de-sorumlu-olacaksiniz-1054567502.html
Zelenskiy'den Batı'ya: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Zelenskiy'den Batı'ya: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Batı'nın Ukrayna hava sahasının kapatılması konusunda karar alamamasını bir kez daha eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batılı ülkelerden Kiev'e uçak... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T15:41+0300
2022-03-09T15:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
uçuşa yasak bölge
nato
müzakere
rusya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatına dair açıklama yaparak, Batı'ya yönelik 'uçuşa yasak bölge' talebini yineledi.'Kiev Bölgesi'nden 18 binden fazla kişi tahliye edildi'Zelenskiy, Kiev Bölgesi'ndeki tüm yerleşim birimlerinden 18 binden fazla kişinin, Sumi'den 3 bin 500 kent sakini ile 1600 öğrencinin tahliye edildiğini belirtti.'Barış için görüşmelerin sonraki turlarına hazırlık yapacağız'Rusya'yla müzakereleri yürüten Ukrayna heyetinin gece Belarus'tan döndüğünü ve onların sunacağı raporu dinleyeceğini anlatan Zelenskiy, barış için sonraki turlara hazırlık yapacaklarını söyledi.'İnsani koridorların çalışmasının sağlanması için elimizden geleni yapacağız'Ukrayna lideri, Kiev'in insani koridorların çalışması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve Ukrayna ordusunun tüm koşulları sağladığını belirtti.Ayrıca Zelenskiy, Rusya'dan 'bağlantı' arayan Ukraynalı siyasetçilere karşı önlem alma sözü de verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/peskov-lavrov-ve-kulebanin-antalyada-yapacagi-gorusme-cok-onemli-1054561820.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, uçuşa yasak bölge, nato, müzakere, rusya

Zelenskiy'den Batı'ya: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız

15:41 09.03.2022 (güncellendi: 15:49 09.03.2022)
© REUTERS / Stephanie LecocqUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Stephanie Lecocq
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Batı'nın Ukrayna hava sahasının kapatılması konusunda karar alamamasını bir kez daha eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batılı ülkelerden Kiev'e uçak tedarikini en kısa sürede karara bağlamalarını talep etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatına dair açıklama yaparak, Batı'ya yönelik 'uçuşa yasak bölge' talebini yineledi.

'Kiev Bölgesi'nden 18 binden fazla kişi tahliye edildi'

Zelenskiy, Kiev Bölgesi'ndeki tüm yerleşim birimlerinden 18 binden fazla kişinin, Sumi'den 3 bin 500 kent sakini ile 1600 öğrencinin tahliye edildiğini belirtti.

'Barış için görüşmelerin sonraki turlarına hazırlık yapacağız'

Rusya'yla müzakereleri yürüten Ukrayna heyetinin gece Belarus'tan döndüğünü ve onların sunacağı raporu dinleyeceğini anlatan Zelenskiy, barış için sonraki turlara hazırlık yapacaklarını söyledi.

'İnsani koridorların çalışmasının sağlanması için elimizden geleni yapacağız'

Ukrayna lideri, Kiev'in insani koridorların çalışması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve Ukrayna ordusunun tüm koşulları sağladığını belirtti.
Ayrıca Zelenskiy, Rusya'dan 'bağlantı' arayan Ukraynalı siyasetçilere karşı önlem alma sözü de verdi.
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