https://tr.sputniknews.com/20220309/zelenskiyden-batiya-hava-sahasini-kapatmazsaniz-bu-felaketten-siz-de-sorumlu-olacaksiniz-1054567502.html

Zelenskiy'den Batı'ya: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız

Zelenskiy'den Batı'ya: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız

Batı'nın Ukrayna hava sahasının kapatılması konusunda karar alamamasını bir kez daha eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batılı ülkelerden Kiev'e uçak... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T15:41+0300

2022-03-09T15:41+0300

2022-03-09T15:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

uçuşa yasak bölge

nato

müzakere

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054197631_0:970:1200:1645_1920x0_80_0_0_56168b7fccc501bfe28e5dd8c59fe2c9.jpg

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatına dair açıklama yaparak, Batı'ya yönelik 'uçuşa yasak bölge' talebini yineledi.'Kiev Bölgesi'nden 18 binden fazla kişi tahliye edildi'Zelenskiy, Kiev Bölgesi'ndeki tüm yerleşim birimlerinden 18 binden fazla kişinin, Sumi'den 3 bin 500 kent sakini ile 1600 öğrencinin tahliye edildiğini belirtti.'Barış için görüşmelerin sonraki turlarına hazırlık yapacağız'Rusya'yla müzakereleri yürüten Ukrayna heyetinin gece Belarus'tan döndüğünü ve onların sunacağı raporu dinleyeceğini anlatan Zelenskiy, barış için sonraki turlara hazırlık yapacaklarını söyledi.'İnsani koridorların çalışmasının sağlanması için elimizden geleni yapacağız'Ukrayna lideri, Kiev'in insani koridorların çalışması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve Ukrayna ordusunun tüm koşulları sağladığını belirtti.Ayrıca Zelenskiy, Rusya'dan 'bağlantı' arayan Ukraynalı siyasetçilere karşı önlem alma sözü de verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/peskov-lavrov-ve-kulebanin-antalyada-yapacagi-gorusme-cok-onemli-1054561820.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, vladimir zelenskiy, uçuşa yasak bölge, nato, müzakere, rusya