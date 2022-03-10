Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220310/1054606880.html
Neve Şalom Sinagogu'na giden İsrail Cumhurbaşkanı: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
Neve Şalom Sinagogu'na giden İsrail Cumhurbaşkanı: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
İki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'ndaki dua törenine katıldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:06+0300
2022-03-10T16:06+0300
isaac herzog
multimedya
recep tayyip erdoğan
ukrayna
neve şalom sinagogu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606767_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_b942438183ac7728ae73d45c3a259181.jpg
İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya gelen Herzog, daha sonra Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda cemaatle ibadet törenine iştirak etti. Burada bir konuşma yapan Herzog, böyle özel bir günde Türkiye'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Ukrayna'da yaşananlardan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Herzog, Ukrayna Yahudi cemaatinin içinde bulunduğu dertlerden bir an önce kurtulmaları için dua ettiğini söyledi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606767_62:0:1139:808_1920x0_80_0_0_4ecb4aedd742c9caa36de88bc546ba05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, isaac herzog, recep tayyip erdoğan, ukrayna, neve şalom sinagogu

Neve Şalom Sinagogu'na giden İsrail Cumhurbaşkanı: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi

16:06 10.03.2022
Abone olGoogle news
İki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'ndaki dua törenine katıldı.
İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya gelen Herzog, daha sonra Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda cemaatle ibadet törenine iştirak etti. Burada bir konuşma yapan Herzog, böyle özel bir günde Türkiye'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Ukrayna'da yaşananlardan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Herzog, Ukrayna Yahudi cemaatinin içinde bulunduğu dertlerden bir an önce kurtulmaları için dua ettiğini söyledi.
© AA / Emrah Yorulmaz

Babası İsrail 6. Cumhurbaşkanı Haim Herzog ile annesinin, Yahudilerin İspanya'dan kovuluşu ve Osmanlı topraklarına gelişinin 500. yılı dolayısıyla Türkiye'ye bir ziyarette bulunduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti: "Babam, ailemizden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi. 1944'te Naziler'in Avrupa Yahudilerini yok etme planları yürürlükte iken, büyükbabam Yitzhak Isaac Herzog Allevi ile amcam Yaakov, Avrupa Yahudilerini kurtarmak için özel bir görevle buraya gelmişlerdi. Hem babam hem de büyük babam buradaki ziyaretlerinden söz ederken, Türkiye’nin kapılarını ve kalplerini açma şekillerinden ve Yahudilerin burada huzurlu bir yer bulabileceklerinden söz etmişlerdi."

Babası İsrail 6. Cumhurbaşkanı Haim Herzog ile annesinin, Yahudilerin İspanya&#x27;dan kovuluşu ve Osmanlı topraklarına gelişinin 500. yılı dolayısıyla Türkiye&#x27;ye bir ziyarette bulunduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti: &quot;Babam, ailemizden Türkiye&#x27;ye gelen ilk kişi değildi. 1944&#x27;te Naziler&#x27;in Avrupa Yahudilerini yok etme planları yürürlükte iken, büyükbabam Yitzhak Isaac Herzog Allevi ile amcam Yaakov, Avrupa Yahudilerini kurtarmak için özel bir görevle buraya gelmişlerdi. Hem babam hem de büyük babam buradaki ziyaretlerinden söz ederken, Türkiye’nin kapılarını ve kalplerini açma şekillerinden ve Yahudilerin burada huzurlu bir yer bulabileceklerinden söz etmişlerdi.&quot; - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Emrah Yorulmaz

Babası İsrail 6. Cumhurbaşkanı Haim Herzog ile annesinin, Yahudilerin İspanya'dan kovuluşu ve Osmanlı topraklarına gelişinin 500. yılı dolayısıyla Türkiye'ye bir ziyarette bulunduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti: "Babam, ailemizden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi. 1944'te Naziler'in Avrupa Yahudilerini yok etme planları yürürlükte iken, büyükbabam Yitzhak Isaac Herzog Allevi ile amcam Yaakov, Avrupa Yahudilerini kurtarmak için özel bir görevle buraya gelmişlerdi. Hem babam hem de büyük babam buradaki ziyaretlerinden söz ederken, Türkiye’nin kapılarını ve kalplerini açma şekillerinden ve Yahudilerin burada huzurlu bir yer bulabileceklerinden söz etmişlerdi."

© AA / Emrah Yorulmaz

Herzog, hem İspanya'dan sürgün edilen Yahudileri hem de Türkiye'de yaşayan Yahudileri, Türk toplumuna entegre ederek Yahudi halkının tarihinin yazılmasında büyük rol oynadıklarını anlattı.

Herzog, hem İspanya&#x27;dan sürgün edilen Yahudileri hem de Türkiye&#x27;de yaşayan Yahudileri, Türk toplumuna entegre ederek Yahudi halkının tarihinin yazılmasında büyük rol oynadıklarını anlattı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Emrah Yorulmaz

Herzog, hem İspanya'dan sürgün edilen Yahudileri hem de Türkiye'de yaşayan Yahudileri, Türk toplumuna entegre ederek Yahudi halkının tarihinin yazılmasında büyük rol oynadıklarını anlattı.

© AA / Emrah Yorulmaz

Türkiye'de yaşayan şairlerin, bilginlerin ve ticaret adamlarının, Yahudi tarihi ve geçmişinin önemli bir parçasını oluşturduklarını ifade eden Herzog şöyle devam etti: "Siz, Türkiye’deki Yahudi cemaatinin üyeleri bunun için bir örnek ve bir model oluşturmaktasınız. Sizler, gelenek topluluk ve tüm zorluklarla yüzleşmek adına karşılıklı garantinin simgesisiniz. Yahudi cemaatinin burada yani sinagogda ciddi terör saldırılarını deneyimlediniz. Ne yazık ki dünyada Yahudi okullarına, süpermarketlerine ve işletmelerine nefret saldırıları yapıldı. Türkiye Yahudilerinin güvenliği ve özgürlüğü için yetkililerin taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktayım."

Türkiye&#x27;de yaşayan şairlerin, bilginlerin ve ticaret adamlarının, Yahudi tarihi ve geçmişinin önemli bir parçasını oluşturduklarını ifade eden Herzog şöyle devam etti: &quot;Siz, Türkiye’deki Yahudi cemaatinin üyeleri bunun için bir örnek ve bir model oluşturmaktasınız. Sizler, gelenek topluluk ve tüm zorluklarla yüzleşmek adına karşılıklı garantinin simgesisiniz. Yahudi cemaatinin burada yani sinagogda ciddi terör saldırılarını deneyimlediniz. Ne yazık ki dünyada Yahudi okullarına, süpermarketlerine ve işletmelerine nefret saldırıları yapıldı. Türkiye Yahudilerinin güvenliği ve özgürlüğü için yetkililerin taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktayım.&quot; - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Emrah Yorulmaz

Türkiye'de yaşayan şairlerin, bilginlerin ve ticaret adamlarının, Yahudi tarihi ve geçmişinin önemli bir parçasını oluşturduklarını ifade eden Herzog şöyle devam etti: "Siz, Türkiye’deki Yahudi cemaatinin üyeleri bunun için bir örnek ve bir model oluşturmaktasınız. Sizler, gelenek topluluk ve tüm zorluklarla yüzleşmek adına karşılıklı garantinin simgesisiniz. Yahudi cemaatinin burada yani sinagogda ciddi terör saldırılarını deneyimlediniz. Ne yazık ki dünyada Yahudi okullarına, süpermarketlerine ve işletmelerine nefret saldırıları yapıldı. Türkiye Yahudilerinin güvenliği ve özgürlüğü için yetkililerin taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktayım."

© AA / Emrah Yorulmaz

Herzog, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güzel, açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye- İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını aktardı.

Herzog, dün Ankara&#x27;da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güzel, açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye- İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını aktardı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Emrah Yorulmaz

Herzog, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güzel, açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye- İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını aktardı.

© AA / Emrah Yorulmaz

Orta Doğu'da barışın sağlanması için Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemli olduğuna dikkati çeken Herzog, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim, Orta Doğu‘daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamımız gerektiğini anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu ondan duyduğuma sevindim. Bölgesel istikrarın özellikle önemli olduğu konusunda Cumhurbaşkanı da aynı düşünüyor. Tüm halklar ve dinler arasında bizi birleştiren şeyin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ukrayna’da korkunç trajedi yaşanırken barış için böyle ortak düşünmemiz son derece önemli." Herzog, nefret suçları, ırkçılık ve antisemitizm konusunda mücadele edeceklerini, dünya barışı için hoşgörü ve dostluk üzerine mesajlarını vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Orta Doğu&#x27;da barışın sağlanması için Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemli olduğuna dikkati çeken Herzog, şöyle devam etti: &quot;Cumhurbaşkanı Erdoğan&#x27;a da söyledim, Orta Doğu‘daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamımız gerektiğini anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu ondan duyduğuma sevindim. Bölgesel istikrarın özellikle önemli olduğu konusunda Cumhurbaşkanı da aynı düşünüyor. Tüm halklar ve dinler arasında bizi birleştiren şeyin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ukrayna’da korkunç trajedi yaşanırken barış için böyle ortak düşünmemiz son derece önemli.&quot; Herzog, nefret suçları, ırkçılık ve antisemitizm konusunda mücadele edeceklerini, dünya barışı için hoşgörü ve dostluk üzerine mesajlarını vermeye devam edeceklerini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Emrah Yorulmaz

Orta Doğu'da barışın sağlanması için Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemli olduğuna dikkati çeken Herzog, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim, Orta Doğu‘daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamımız gerektiğini anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu ondan duyduğuma sevindim. Bölgesel istikrarın özellikle önemli olduğu konusunda Cumhurbaşkanı da aynı düşünüyor. Tüm halklar ve dinler arasında bizi birleştiren şeyin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ukrayna’da korkunç trajedi yaşanırken barış için böyle ortak düşünmemiz son derece önemli." Herzog, nefret suçları, ırkçılık ve antisemitizm konusunda mücadele edeceklerini, dünya barışı için hoşgörü ve dostluk üzerine mesajlarını vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала