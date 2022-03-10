Neve Şalom Sinagogu'na giden İsrail Cumhurbaşkanı: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi

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Türkiye'de yaşayan şairlerin, bilginlerin ve ticaret adamlarının, Yahudi tarihi ve geçmişinin önemli bir parçasını oluşturduklarını ifade eden Herzog şöyle devam etti: "Siz, Türkiye’deki Yahudi cemaatinin üyeleri bunun için bir örnek ve bir model oluşturmaktasınız. Sizler, gelenek topluluk ve tüm zorluklarla yüzleşmek adına karşılıklı garantinin simgesisiniz. Yahudi cemaatinin burada yani sinagogda ciddi terör saldırılarını deneyimlediniz. Ne yazık ki dünyada Yahudi okullarına, süpermarketlerine ve işletmelerine nefret saldırıları yapıldı. Türkiye Yahudilerinin güvenliği ve özgürlüğü için yetkililerin taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktayım."