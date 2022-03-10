https://tr.sputniknews.com/20220310/42-ogrenci-ishal-ve-kusma-sikayetiyle-hastaneye-kaldirildi-1054610162.html

42 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

42 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T17:05+0300

2022-03-10T17:05+0300

2022-03-10T17:05+0300

türkiye

ardahan

ishal

kusma

şikayet

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 42 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.Öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Öner, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür" dedi.Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını kaydetti.

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ardahan, ishal, kusma, şikayet