https://tr.sputniknews.com/20220310/42-ogrenci-ishal-ve-kusma-sikayetiyle-hastaneye-kaldirildi-1054610162.html
42 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
42 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Ardahan'da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T17:05+0300
2022-03-10T17:05+0300
2022-03-10T17:05+0300
türkiye
ardahan
ishal
kusma
şikayet
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 42 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.Öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Öner, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür" dedi.Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210914/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-yavuz-ishal-ya-da-kusma-varsa-cocuk-okula-gonderilmemeli-1048887999.html
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ardahan, ishal, kusma, şikayet
42 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
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Ardahan'da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 42 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.
Öğrencilerden 30'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Öner, "9'unun tedavisi sürüyor, 3'ü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür" dedi.
Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını kaydetti.