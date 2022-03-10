https://tr.sputniknews.com/20220310/abd-arnavutlukta-balkanlar-gorev-gucunu-faaliyete-gecirdi-1054616040.html
ABD, Arnavutluk'ta 'Balkanlar Görev Gücü'nü faaliyete geçirdi
ABD, Arnavutluk'ta 'Balkanlar Görev Gücü'nü faaliyete geçirdi
ABD'nin Avrupa'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı, 'Balkanlar Görev Gücü' adındaki gelişmiş karargahını Arnavutluk'ta faaliyete geçirdi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T20:48+0300
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Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, karargahın yüksek uzmanlık sağlayacağı ve Arnavutluk Özel Kuvvetleri'nin yanı sıra bölgedeki özel kuvvetlerle etkileşim içinde olmayı sağlayacağı bildirildi.Savunma Bakanı Niko Peleşi, yaptığı konuşmada, karargahın kuruluşunun öneminin ve yankısının Arnavutluk sınırlarını aştığını söyledi.Karargahı tüm bölge için özel öneme sahip olarak nitelendiren Peleşi, "ABD'nin bölgemizdeki ülkelerin askeri yetenek ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik sayısız çabasını, özellikle de ABD'nin Arnavutluk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine sürekli verdiği destek ve yardımı takdir ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karargahın Arnavutluk'ta konuşlandırılması, bu çabaların bir başka güçlü kanıtıdır." diye konuştu.Kararın, doğru ve kıtanın içinde bulunduğu kasvetli durumun zirvede olduğu bir zamanda geldiğine işaret eden Peleşi, Arnavutluk'un ABD ile stratejik ortaklığından kaynaklanan güçlü ilişkiyi defalarca kanıtladığını aktardı.
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abd, arnavutluk, balkanlar
ABD, Arnavutluk'ta 'Balkanlar Görev Gücü'nü faaliyete geçirdi
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ABD'nin Avrupa'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı, 'Balkanlar Görev Gücü' adındaki gelişmiş karargahını Arnavutluk'ta faaliyete geçirdi.
Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, karargahın yüksek uzmanlık sağlayacağı ve Arnavutluk Özel Kuvvetleri'nin yanı sıra bölgedeki özel kuvvetlerle etkileşim içinde olmayı sağlayacağı bildirildi.
Savunma Bakanı Niko Peleşi, yaptığı konuşmada, karargahın kuruluşunun öneminin ve yankısının Arnavutluk sınırlarını aştığını söyledi.
Karargahı tüm bölge için özel öneme sahip olarak nitelendiren Peleşi, "ABD'nin bölgemizdeki ülkelerin askeri yetenek ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik sayısız çabasını, özellikle de ABD'nin Arnavutluk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine sürekli verdiği destek ve yardımı takdir ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karargahın Arnavutluk'ta konuşlandırılması, bu çabaların bir başka güçlü kanıtıdır." diye konuştu.
Kararın, doğru ve kıtanın içinde bulunduğu kasvetli durumun zirvede olduğu bir zamanda geldiğine işaret eden Peleşi, Arnavutluk'un ABD ile stratejik ortaklığından kaynaklanan güçlü ilişkiyi defalarca kanıtladığını aktardı.