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ABD, Kolombiya'yı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıyacak
ABD, Kolombiya'yı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıyacak
ABD Başkanı Joe Biden, Kolombiya'ya "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü vermeyi planladıklarını açıkladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T23:54+0300
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dünya
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Biden, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile Beyaz Saray'da yapacağı ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Kolombiya'nın Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarını kınamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Biden, "ABD ve tüm dünya Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek." dedi.Biden, bölgesindeki refahın sağlanması açısından Kolombiya'nın önemli bir rol oynadığını belirterek, "Kolombiya'yı NATO üyesi olmayan önemli müttefik olarak tanıyacağız." ifadesini kullandı.​​​​​​​ABD'nin "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü tanıdığı 19 ülke varABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 19 ülke bulunuyor.Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasayla dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.Güney Amerika'dan ise bu kategoride Arjantin ve Brezilya bulunuyor.Biden'ın 31 Ocak'taki duyurusuyla Katar, bu kategoriye alınan 19. ülke olmuştu.
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abd, nato

ABD, Kolombiya'yı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıyacak

23:54 10.03.2022 (güncellendi: 23:55 10.03.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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ABD Başkanı Joe Biden, Kolombiya'ya "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü vermeyi planladıklarını açıkladı.
Biden, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile Beyaz Saray'da yapacağı ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kolombiya'nın Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarını kınamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Biden, "ABD ve tüm dünya Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek." dedi.
Biden, bölgesindeki refahın sağlanması açısından Kolombiya'nın önemli bir rol oynadığını belirterek, "Kolombiya'yı NATO üyesi olmayan önemli müttefik olarak tanıyacağız." ifadesini kullandı.
​​​​​​​ABD'nin "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü tanıdığı 19 ülke var
ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 19 ülke bulunuyor.
Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasayla dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.
Güney Amerika'dan ise bu kategoride Arjantin ve Brezilya bulunuyor.
Biden'ın 31 Ocak'taki duyurusuyla Katar, bu kategoriye alınan 19. ülke olmuştu.
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