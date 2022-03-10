https://tr.sputniknews.com/20220310/adanada-dugunde-baslayan-sozlu-tartisma-sokakta-bicakli-kavgaya-donustu-4-yarali--1054583262.html

Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma salon dışarısında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olayın şüphelisi gözaltına... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T01:18+0300

2022-03-10T01:18+0300

2022-03-10T01:18+0300

türkiye

adana

düğün

kavga

bıçaklı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054583237_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_daa488514cc4ab868b95a057abd4bed2.jpg

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E, düğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Ardından tartışan kişiler düğün salonundan dışarı çıktı. Kavganın taraflarından A.E, dışarı çıktıktan sonra Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Düğünde bulunan davetliler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler A.E’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralanan kişiler ise ambulanslara bindirilerek kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, düğün, kavga, bıçaklı saldırı