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https://tr.sputniknews.com/20220310/adanada-dugunde-baslayan-sozlu-tartisma-sokakta-bicakli-kavgaya-donustu-4-yarali--1054583262.html
Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma salon dışarısında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olayın şüphelisi gözaltına... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T01:18+0300
2022-03-10T01:18+0300
türkiye
adana
düğün
kavga
bıçaklı saldırı
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E, düğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Ardından tartışan kişiler düğün salonundan dışarı çıktı. Kavganın taraflarından A.E, dışarı çıktıktan sonra Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Düğünde bulunan davetliler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler A.E’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralanan kişiler ise ambulanslara bindirilerek kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
türkiye
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adana, düğün, kavga, bıçaklı saldırı

Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

01:18 10.03.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW564252Adana'da kavga
Adana'da kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW564252
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Adana’da düğünde başlayan sözlü tartışma salon dışarısında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E, düğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Ardından tartışan kişiler düğün salonundan dışarı çıktı.


Kavganın taraflarından A.E, dışarı çıktıktan sonra Erkan Ç., Ziya Can K., Oğuzhan B. ve ismi öğrenilemeyen kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Düğünde bulunan davetliler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler A.E’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Yaralanan kişiler ise ambulanslara bindirilerek kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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