https://tr.sputniknews.com/20220310/agrida-cig-dusen-koy-yoluna-kardan-tunel-acildi-1054609779.html

Ağrı'da çığ düşen köy yoluna 'kardan tünel' açıldı

Ağrı'da çığ düşen köy yoluna 'kardan tünel' açıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığ düşen köy yolunda ulaşımın aksamaması için yaklaşık 20 metre uzunluğunda 'kardan tünel' yaptı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:58+0300

2022-03-10T16:58+0300

2022-03-10T16:58+0300

türkiye

meteoroloji

ağrı

kar

çığ

yol

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Ağrı'da bir süredir etkili olan karın ardından havaların ısınmasıyla Hayrangöl köyü yoluna çığ düştü.Kar yığınlarının bölgeden kaldırılmasının uzun zaman alacağını gözönünde bulunduran ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için bölgeye kepçeyle kardan geçici tünel yaptı.Yaklaşık 20 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip kardan tünel, dronla görüntülendi.Sürücülerden Sinan Ergül, köye yolcu getirdiğini ve ilk defa kardan yapılan tünelden geçtiğini belirterek, "Bu sene zaten önceki yıllara göre çok fazla kar yağdı. Kar tüneli hem çok yüksek hem de uzun. Kışın yolcu olduğunda köylere geliyoruz. Ben de bugün aracımla kar tünelinden geçtim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220306/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ruzgar-ve-cig-uyarisi-1054466288.html

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meteoroloji, ağrı, kar, çığ, yol