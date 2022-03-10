https://tr.sputniknews.com/20220310/ahmet-agaoglu-anadolu-yoksa-turk-futbolu-yoktur-1054622851.html
Ahmet Ağaoğlu: Anadolu yoksa Türk futbolu yoktur
Ahmet Ağaoğlu: Anadolu yoksa Türk futbolu yoktur
Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerdeki... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T23:59+0300
2022-03-10T23:59+0300
2022-03-10T23:59+0300
spor
kulüpler birliği
ahmet ağaoğlu
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Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ağaoğlu şunları söyledi:"Görüş ayrılıkları olmasına rağmen kulüp başkanlarımız, MHK'nin almış olduğu kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdi. Şekil olarak da hangi kriterler göz önünde bulundurularak yol ayrımına gelindiği konusunda başkanlarımızın kafasındaki soru işaretleri ve endişeleri olduğu ifade edildi. Her ne kadar Kulüpler Birliği olsak da her kulübün farklı görüşleri olması doğal. Üzerinde görüş birliğine de vardığımız konuları zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için hangi kriterlerle karar aldıklarını ifade ettiler."Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü olarak kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle alınan karardan en fazla sıkıntı yaşayan kulüp olduklarını belirtti. "Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa da sezon sonunda yapılması çok daha doğru olurdu. Zamanlama açısından doğru bulmuyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Bu verilmiş olan karar MHK'nin ve TFF'nin onayladığı bir karar. Bundan sonraki 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Bu sürecin sağlıklı geçeceği konusunda bugün yapmış olduğu konuşmada teminatı veren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Bu kararı veren kurum aynı zamanda bu kararın ileriye dönük olarak da işleyişinin sorumluluğunu üzerine aldı. Bu, işin doğasında vardır. O kararı verip o sorumluluğu üzerine alan insanları neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de pek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. MHK Başkanı Gündoğdu, '6 bin civarında hakem kadromuz var.' dedi. Böyle geniş bir rakama sahip oldukları yerde bunu en ince ayrıntısıyla hesaplayarak böyle bir karar aldılar galiba."
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Ahmet Ağaoğlu: Anadolu yoksa Türk futbolu yoktur
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Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerdeki klasmanları yeniden belirlemesi kararının zamanlamasını doğru bulmadıklarını söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Görüş ayrılıkları olmasına rağmen kulüp başkanlarımız, MHK'nin almış olduğu kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdi. Şekil olarak da hangi kriterler göz önünde bulundurularak yol ayrımına gelindiği konusunda başkanlarımızın kafasındaki soru işaretleri ve endişeleri olduğu ifade edildi. Her ne kadar Kulüpler Birliği olsak da her kulübün farklı görüşleri olması doğal. Üzerinde görüş birliğine de vardığımız konuları zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkanlarımız da şekil olarak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız için hangi kriterlerle karar aldıklarını ifade ettiler."
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü olarak kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle alınan karardan en fazla sıkıntı yaşayan kulüp olduklarını belirtti.
"Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa da sezon sonunda yapılması çok daha doğru olurdu. Zamanlama açısından doğru bulmuyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Bu verilmiş olan karar MHK'nin ve TFF'nin onayladığı bir karar. Bundan sonraki 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Bu sürecin sağlıklı geçeceği konusunda bugün yapmış olduğu konuşmada teminatı veren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Bu kararı veren kurum aynı zamanda bu kararın ileriye dönük olarak da işleyişinin sorumluluğunu üzerine aldı. Bu, işin doğasında vardır. O kararı verip o sorumluluğu üzerine alan insanları neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de pek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. MHK Başkanı Gündoğdu, '6 bin civarında hakem kadromuz var.' dedi. Böyle geniş bir rakama sahip oldukları yerde bunu en ince ayrıntısıyla hesaplayarak böyle bir karar aldılar galiba."