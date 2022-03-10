https://tr.sputniknews.com/20220310/altinin-kilogrami-949-bin-liraya-yukseldi-1054612420.html
Altının kilogramı 949 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 949 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 949 bin liraya yükseldi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T18:14+0300
2022-03-10T18:14+0300
2022-03-10T18:14+0300
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Altın piyasasında, en düşük 937 bin 370 lira, en yüksek 953 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 949 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 763 milyon 836 bin 928,45 lira, işlem miktarı ise 821,00 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 764 milyon 793 bin 948,46 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
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altın, gram altın, fiyat, borsa
Altının kilogramı 949 bin liraya yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 949 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 937 bin 370 lira, en yüksek 953 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 949 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 763 milyon 836 bin 928,45 lira, işlem miktarı ise 821,00 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 764 milyon 793 bin 948,46 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.