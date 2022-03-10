https://tr.sputniknews.com/20220310/anadolu-adliyesinde-savci-katip-ve-polisi-darbeden-boksor-tutuklandi-1054588269.html

Anadolu Adliyesi'nde savcı, katip ve polisi darbeden boksör tutuklandı

Anadolu Adliyesi'nde savcı, katip ve polisi darbeden boksör tutuklandı

Anadolu Adliyesi’nde savcı O.S. ile 2 kâtibi ve 1 özel güvenlik görevlisini darp eden boksör Gökmen Yılmaz, adli kontrolle serbest bırakılmasına yapılan... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T09:16+0300

2022-03-10T09:16+0300

2022-03-10T09:16+0300

türkiye

boksör

anadolu adliyesi

tutuklama

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Boksör Gökmen Yılmaz karıştığı bir kavgayla ilgili ifade vermek için 4 Mart günü İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı O.S. ile görüşmek isteyen Gökmen Yılmaz, girişte zabıt kâtibiyle, odaya girince de savcıyla tartıştı ardından da darp etti. Gökmen Yılmaz kendisine müdahale etmeye çalışan 2 kâtip ve 1 özel güvenlik görevlisini de yaraladı. Gökmen Yılmaz adliyede görevli polislerce etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.Savcılıkta ifadesi alınan Gökmen Yılmaz, “Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm, zarar vermek istesem zarar verirdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi. Tutuklanması talebiyle Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Gökmen Yılmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılık aynı gün karara itiraz etti. 'Yakasına yapıştım'Asliye Ceza Mahkemesi de Gökmen Yılmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Önceki gün gözaltına alınan Yılmaz, nöbetçi mahkemedeki ifadesinde yaşananları şöyle anlattı: “Benim tefecilikten dolayı müşteki olduğum ve savcı beyin bakmış olduğu bir dosya vardı. Olayı kendisine anlattığımda, yanındaki kişilere ‘Bunu alın’ deyince yakasına yapıştım” dedi.Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Gökmen Yılmaz’ın, ‘kasten basit yaralama’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösterir somut delillerin bulunması, serbest kalması halinde kaçma şüphesi altında bulunması ve serbest kalması halinde müştekiler ve tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma ihtimalinin olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/anadolu-adliyesinde-savci-katip-ve-polisi-darbetti-ifadesinde-boksorum-dedi-serbest-birakildi-1054513263.html

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boksör, anadolu adliyesi, tutuklama