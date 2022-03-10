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Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı
Ankara'da özel halk otobüsü ve minübüs şoförleri, akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapattı. EGO ek seferler koyarken duraklarda yoğunluk oluştu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T07:33+0300
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türkiye
ankara
otobüs
dolmuş
ego
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Başkentte otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ile maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek kontak kapattı. Duraklarda yoğunluk oluştuğu görülürken, EGO, ek seferler koyduğunu açıkladı. Dün, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak "çalışamayacaklarını" beyan etmişlerdir Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz Motorine 2.25" denilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" açıklaması yapmıştı.
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ankara, otobüs, dolmuş, ego, mansur yavaş

Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı

07:33 10.03.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnkara'da dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapattı.
Ankara'da dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Ankara'da özel halk otobüsü ve minübüs şoförleri, akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapattı. EGO ek seferler koyarken duraklarda yoğunluk oluştu.
Başkentte otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ile maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek kontak kapattı.
Duraklarda yoğunluk oluştuğu görülürken, EGO, ek seferler koyduğunu açıkladı.
Dün, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak "çalışamayacaklarını" beyan etmişlerdir Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz Motorine 2.25" denilmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" açıklaması yapmıştı.
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