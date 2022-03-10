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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/antalyada-turkiye-arabuluculugundaki-rusya--ukrayna-gorusmesi-basladi-1054588197.html
Antalya'da Türkiye arabuluculuğundaki Rusya- Ukrayna görüşmesi sona erdi
Antalya'da Türkiye arabuluculuğundaki Rusya- Ukrayna görüşmesi sona erdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğunda bugün Antalya Diploması Forumu'nda bir araya geldi... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T11:24+0300
2022-03-10T12:53+0300
ukrayna krizi
antalya diplomasi forumu
rusya
ukrayna
sergey lavrov
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'daki Regnum Carya Otel'de 11.25'te başlayan Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’nın Türk mevkdaşları Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirdikleri görüşmenin Antalya’da başladığını kaydetti.Görüşmenin ardından Lavrov ile Kuleba'nın ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Antalya’daki bu buluşma, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlattığı 24 Şubat’tan beri taraflar arasında gerçekleşen en üst düzey görüşme. Söz konusu görüşme Türkiye’nin teklifiyle gerçekleşiyor. Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının katılımı ile Belarus’ta şimdiye dek üç tur şeklinde gerçekleşen barış görüşmelerindeyse askeri operasyonların durmasını sağlayacak ciddi bir sonuç elde edilemedi. Taraflar sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulması ve tahliyeler sırasında geçici ateşkes uygulanması konusunda anlaşabildi.
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antalya diplomasi forumu, rusya, ukrayna, sergey lavrov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, mevlüt çavuşoğlu, türkiye

Antalya'da Türkiye arabuluculuğundaki Rusya- Ukrayna görüşmesi sona erdi

11:24 10.03.2022 (güncellendi: 12:53 10.03.2022)
© AAAntalya'da üçlü zirve
Antalya'da üçlü zirve - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğunda bugün Antalya Diploması Forumu'nda bir araya geldi. Görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'daki Regnum Carya Otel'de 11.25'te başlayan Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’nın Türk mevkdaşları Çavuşoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirdikleri görüşmenin Antalya’da başladığını kaydetti.
Görüşmenin ardından Lavrov ile Kuleba'nın ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Antalya’daki bu buluşma, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlattığı 24 Şubat’tan beri taraflar arasında gerçekleşen en üst düzey görüşme. Söz konusu görüşme Türkiye’nin teklifiyle gerçekleşiyor.
Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının katılımı ile Belarus’ta şimdiye dek üç tur şeklinde gerçekleşen barış görüşmelerindeyse askeri operasyonların durmasını sağlayacak ciddi bir sonuç elde edilemedi. Taraflar sadece sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulması ve tahliyeler sırasında geçici ateşkes uygulanması konusunda anlaşabildi.
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