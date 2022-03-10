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Araştırma: Karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor
Araştırma: Karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor
Fransa'da yapılan bir araştırma, Formica Fusca türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T12:52+0300
2022-03-10T12:56+0300
karınca
yaşam
araştırma
kanser
koku
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Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) yapılan açıklamaya göre CNRS, Paris Sorbonne Üniversitesi, Curie Enstitüsü ile Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nden (INSERM) bir grup bilim insanı, kokuyu kendi hayatları için kullanan Formica Fusca türü karıncaları birkaç dakika ödül sistemiyle eğiterek, bu hayvanların sağlıklı insan hücrelerini kanserli hücrelerden ayırt edebilmesini sağladı.Bilim insanları, laboratuvarda ipeksi karınca olarak da adlandırılan 36 Formica Fusca karıncaya önce kanserli insan hücreleri koklattı ve bu kokuyu şekerli solüsyon ödülüyle ilişkilendirdi.İkinci aşamada araştırmacılar, karıncalara biri sağlıklı, diğeri kanserli hücre olan iki doku koklattı. Araştırmacılar, bu aşamada ödül vermedikleri hayvanların kanserli dokuya yöneldiğini tespit etti.Son olarak karıncaları farklı kanser hücrelerinin kokusuna maruz bırakan araştırmacılar, karıncaların bunları ayırt edebildiğini belirledi.Kanser teşhisinde köpekleri eğitmekten daha ucuz olabilirÖte yandan araştırmanın bulgularının insanlarda yapılacak geniş çaplı klinik deneylerle değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.Araştırmanın karıncaların yüksek potansiyelini, hızlı, daha az maliyetle öğrendiklerini ve verimli olduklarını gösterdiği belirtilerek, benzer çalışmalarda kullanılan köpeklerin eğitiminin aylar hatta bir yıla kadar sürdüğü aktarıldı.Araştırmanın sonuçları iScience dergisinde yayımlandı.
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karınca, araştırma, kanser, koku

Araştırma: Karıncalar kanserli hücreleri koklayarak ayırt edebiliyor

12:52 10.03.2022 (güncellendi: 12:56 10.03.2022)
© AAkarınca
karınca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Fransa'da yapılan bir araştırma, Formica Fusca türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu.
Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) yapılan açıklamaya göre CNRS, Paris Sorbonne Üniversitesi, Curie Enstitüsü ile Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nden (INSERM) bir grup bilim insanı, kokuyu kendi hayatları için kullanan Formica Fusca türü karıncaları birkaç dakika ödül sistemiyle eğiterek, bu hayvanların sağlıklı insan hücrelerini kanserli hücrelerden ayırt edebilmesini sağladı.
Bilim insanları, laboratuvarda ipeksi karınca olarak da adlandırılan 36 Formica Fusca karıncaya önce kanserli insan hücreleri koklattı ve bu kokuyu şekerli solüsyon ödülüyle ilişkilendirdi.
İkinci aşamada araştırmacılar, karıncalara biri sağlıklı, diğeri kanserli hücre olan iki doku koklattı. Araştırmacılar, bu aşamada ödül vermedikleri hayvanların kanserli dokuya yöneldiğini tespit etti.
Son olarak karıncaları farklı kanser hücrelerinin kokusuna maruz bırakan araştırmacılar, karıncaların bunları ayırt edebildiğini belirledi.

Kanser teşhisinde köpekleri eğitmekten daha ucuz olabilir

Öte yandan araştırmanın bulgularının insanlarda yapılacak geniş çaplı klinik deneylerle değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Araştırmanın karıncaların yüksek potansiyelini, hızlı, daha az maliyetle öğrendiklerini ve verimli olduklarını gösterdiği belirtilerek, benzer çalışmalarda kullanılan köpeklerin eğitiminin aylar hatta bir yıla kadar sürdüğü aktarıldı.
Araştırmanın sonuçları iScience dergisinde yayımlandı.
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