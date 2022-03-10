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Arjantin’de hükümetin IMF ile yaptığı borç ödeme anlaşması protesto edildi
Arjantin’de hükümetin IMF ile yaptığı borç ödeme anlaşması protesto edildi
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yüzlerce kişi, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44,5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşmasına karşı... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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Sendikaların çağrısıyla şehir merkezinde toplanan kalabalık, Mayıs Caddesi'nden Ulusal Kongre Binasına kadar yürüdü.Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández hükümetinin, IMF ile vardığı anlaşma Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde tartışılırken Kongre’ye yürüyen göstericiler, hükümetin IMF ile vardığı borç anlaşmasını protesto etti.Ellerinde "IMF'ye borç ödemesine hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, IMF karşıtı sloganlar attı.Sendika Yöneticisi Carlos Peiro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMF ile eski Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde yapılan anlaşmayı “dolandırıcılık” olarak niteledi ve ödenmesine karşı olduğunu söyledi.IMF tarihinde yapılan en büyük borç anlaşmasını yapanların soruşturulması gerektiğini belirten Peiro, “Bu borç, egemenliğin teslim edilmesidir. IMF 3 ayda bir gelip hükümetin sosyoekonomik politikalarını kontrol etmeye gelecek, pratikte bu bir alt hükümet yerini alacak ve biz bunu tam anlamıyla reddediyoruz.” diye konuştu.Peiro, hükümetin, IMF ile yapılan anlaşma kapsamında uyum politikaları olmayacağına inanmadığını aktararak, “Ne zaman bütçe açığını düşürmekten bahsetseler, ücretler artacak, devalüasyon olacak ve ne zaman bunlar olsa, bunun faturasını Arjantin halkı, işçi sınıfı ödüyor.” İfadelerini kullandı.Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.
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arjantin, imf, eylem

Arjantin’de hükümetin IMF ile yaptığı borç ödeme anlaşması protesto edildi

03:06 10.03.2022
© AAArjantin'de IMF karşıtı eylem
Arjantin'de IMF karşıtı eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yüzlerce kişi, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44,5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşmasına karşı protesto gösterisi düzenledi
Sendikaların çağrısıyla şehir merkezinde toplanan kalabalık, Mayıs Caddesi'nden Ulusal Kongre Binasına kadar yürüdü.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández hükümetinin, IMF ile vardığı anlaşma Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde tartışılırken Kongre’ye yürüyen göstericiler, hükümetin IMF ile vardığı borç anlaşmasını protesto etti.
Ellerinde "IMF'ye borç ödemesine hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, IMF karşıtı sloganlar attı.
Sendika Yöneticisi Carlos Peiro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMF ile eski Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde yapılan anlaşmayı “dolandırıcılık” olarak niteledi ve ödenmesine karşı olduğunu söyledi.
IMF tarihinde yapılan en büyük borç anlaşmasını yapanların soruşturulması gerektiğini belirten Peiro, “Bu borç, egemenliğin teslim edilmesidir. IMF 3 ayda bir gelip hükümetin sosyoekonomik politikalarını kontrol etmeye gelecek, pratikte bu bir alt hükümet yerini alacak ve biz bunu tam anlamıyla reddediyoruz.” diye konuştu.
Peiro, hükümetin, IMF ile yapılan anlaşma kapsamında uyum politikaları olmayacağına inanmadığını aktararak, “Ne zaman bütçe açığını düşürmekten bahsetseler, ücretler artacak, devalüasyon olacak ve ne zaman bunlar olsa, bunun faturasını Arjantin halkı, işçi sınıfı ödüyor.” İfadelerini kullandı.
Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.
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