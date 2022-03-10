https://tr.sputniknews.com/20220310/atletico-mineioronun-maskotuna-kotu-davranislari-nedeniyle-men-cezasi-1054594888.html
Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası
Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası
Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro ile oynanan maçtaki davranışları nedeniyle bir maç ceza aldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T12:04+0300
2022-03-10T12:04+0300
2022-03-10T12:07+0300
maskot
spor
maç
men cezası
brezilya
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Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro evinde Cruzeiro takımını ağırladı.Karşılaşmadan Atletico Mineiro, Hulk ve Ademir'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Cruzeiro'nun tek golünü ise 70. dakika'da Vitor Roque kaydetti.Maçta Cruzeiro'nun attığı golün ardından ilginç bir yaşandı. Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro'lu oyuncu Vitor Roque'ye gol sevinci sırasında korkutucu davranışlarda bulundu.Minas Gerais Eyalet Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, benzer olayları engellemek için Galo'ya bir maç men cezası verdi.
https://tr.sputniknews.com/20201005/arsenal-27-yillik-maskotu-gunnersaurusun-gorevine-son-verdi-1042970175.html
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maskot, maç, men cezası, brezilya
Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası
12:04 10.03.2022 (güncellendi: 12:07 10.03.2022) Abone ol
Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro ile oynanan maçtaki davranışları nedeniyle bir maç ceza aldı.
Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro evinde Cruzeiro takımını ağırladı.
Karşılaşmadan Atletico Mineiro, Hulk ve Ademir'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Cruzeiro'nun tek golünü ise 70. dakika'da Vitor Roque kaydetti.
Maçta Cruzeiro'nun attığı golün ardından ilginç bir yaşandı. Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro'lu oyuncu Vitor Roque'ye gol sevinci sırasında korkutucu davranışlarda bulundu.
Minas Gerais Eyalet Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, benzer olayları engellemek için Galo'ya bir maç men cezası verdi.