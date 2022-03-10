Türkiye
SON DAKİKA| Lavrov: Nükleer savaş çıkabileceğine inanmak istemiyorum
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220310/atletico-mineioronun-maskotuna-kotu-davranislari-nedeniyle-men-cezasi-1054594888.html
Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası
Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası
Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro ile oynanan maçtaki davranışları nedeniyle bir maç ceza aldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T12:04+0300
2022-03-10T12:07+0300
maskot
spor
maç
men cezası
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054594840_0:168:2763:1722_1920x0_80_0_0_920bd797c4cbf91abb966f375df0337e.jpg
Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro evinde Cruzeiro takımını ağırladı.Karşılaşmadan Atletico Mineiro, Hulk ve Ademir'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Cruzeiro'nun tek golünü ise 70. dakika'da Vitor Roque kaydetti.Maçta Cruzeiro'nun attığı golün ardından ilginç bir yaşandı. Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro'lu oyuncu Vitor Roque'ye gol sevinci sırasında korkutucu davranışlarda bulundu.Minas Gerais Eyalet Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, benzer olayları engellemek için Galo'ya bir maç men cezası verdi.
https://tr.sputniknews.com/20201005/arsenal-27-yillik-maskotu-gunnersaurusun-gorevine-son-verdi-1042970175.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054594840_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_6c51f20c16a7b4bcb8e4d734ae7f3ca8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maskot, maç, men cezası, brezilya

Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası

12:04 10.03.2022 (güncellendi: 12:07 10.03.2022)
© REUTERSAtletico Mineiro maskotu Galo
Atletico Mineiro maskotu Galo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© REUTERS
Abone olGoogle news
Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro ile oynanan maçtaki davranışları nedeniyle bir maç ceza aldı.
Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro evinde Cruzeiro takımını ağırladı.
Karşılaşmadan Atletico Mineiro, Hulk ve Ademir'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Cruzeiro'nun tek golünü ise 70. dakika'da Vitor Roque kaydetti.
Maçta Cruzeiro'nun attığı golün ardından ilginç bir yaşandı. Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro'lu oyuncu Vitor Roque'ye gol sevinci sırasında korkutucu davranışlarda bulundu.
Minas Gerais Eyalet Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, benzer olayları engellemek için Galo'ya bir maç men cezası verdi.
Arsenal'in takım maskotu Gunnersaurus - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2020
SPOR
Arsenal 27 yıllık maskotu Gunnersaurus’un görevine son verdi
5 Ekim 2020, 15:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала