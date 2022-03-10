https://tr.sputniknews.com/20220310/atletico-mineioronun-maskotuna-kotu-davranislari-nedeniyle-men-cezasi-1054594888.html

Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası

Atletico Mineioro'nun maskotuna kötü davranışları nedeniyle men cezası

Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro ile oynanan maçtaki davranışları nedeniyle bir maç ceza aldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:04+0300

2022-03-10T12:04+0300

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maskot

spor

maç

men cezası

brezilya

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Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro evinde Cruzeiro takımını ağırladı.Karşılaşmadan Atletico Mineiro, Hulk ve Ademir'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Cruzeiro'nun tek golünü ise 70. dakika'da Vitor Roque kaydetti.Maçta Cruzeiro'nun attığı golün ardından ilginç bir yaşandı. Atletico Mineiro'nun maskotu Galo, Cruzeiro'lu oyuncu Vitor Roque'ye gol sevinci sırasında korkutucu davranışlarda bulundu.Minas Gerais Eyalet Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, benzer olayları engellemek için Galo'ya bir maç men cezası verdi.

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maskot, maç, men cezası, brezilya