https://tr.sputniknews.com/20220310/avrupa-merkez-bankasi-faizleri-sabit-tuttu-1054607319.html

Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutarak, varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:04+0300

2022-03-10T16:04+0300

2022-03-10T16:04+0300

ekonomi

avrupa merkez bankası (ecb)

faiz

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054607182_0:89:1201:764_1920x0_80_0_0_a30c58594578a57ac47a54e38ce10826.jpg

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ukrayna krizinin halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faizleri sabit tutma kararı aldı.Banka, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.50’de tuttu.Karar metninde varlık alım programından daha hızlı çıkış yapılacağına işaret edildi. Banka varlık alım programının üçüncü çeyrekte sonlandırılabileceğini belirtti.Bloomberg Intelligence'a göre Ukrayna krizi ile ECB'nin normalleşme patikasının yavaşlaması yönündeki riskler arttı.Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonunun ilk okuması yüzde 5.8 ile tahminlerin üzerinde açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrov-bugunku-gorusmemiz-sonucunda--muzakerenin-yerini-alacak-hicbir-seyin-olmadigi-anlasildi-1054597523.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa merkez bankası (ecb), faiz, ukrayna