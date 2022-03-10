https://tr.sputniknews.com/20220310/avrupa-merkez-bankasi-faizleri-sabit-tuttu-1054607319.html
Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutarak, varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T16:04+0300
2022-03-10T16:04+0300
2022-03-10T16:04+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz
ukrayna
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ukrayna krizinin halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faizleri sabit tutma kararı aldı.Banka, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.50’de tuttu.Karar metninde varlık alım programından daha hızlı çıkış yapılacağına işaret edildi. Banka varlık alım programının üçüncü çeyrekte sonlandırılabileceğini belirtti.Bloomberg Intelligence'a göre Ukrayna krizi ile ECB'nin normalleşme patikasının yavaşlaması yönündeki riskler arttı.Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonunun ilk okuması yüzde 5.8 ile tahminlerin üzerinde açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/lavrov-bugunku-gorusmemiz-sonucunda--muzakerenin-yerini-alacak-hicbir-seyin-olmadigi-anlasildi-1054597523.html
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz, ukrayna
Avrupa Merkez Bankası, faizleri sabit tuttu
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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutarak, varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ukrayna krizinin halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faizleri sabit tutma kararı aldı.
Banka, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.50’de tuttu.
Karar metninde varlık alım programından daha hızlı çıkış yapılacağına işaret edildi. Banka varlık alım programının üçüncü çeyrekte sonlandırılabileceğini belirtti.
Bloomberg Intelligence'a göre Ukrayna krizi ile ECB'nin normalleşme patikasının yavaşlaması yönündeki riskler arttı.
Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonunun ilk okuması yüzde 5.8 ile tahminlerin üzerinde açıklanmıştı.