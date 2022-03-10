https://tr.sputniknews.com/20220310/ayrilmak-isteyen-nisanlisini-oldurdu-annesini-yaraladi-1054588779.html

Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü, annesini yaraladı

Ayrılmak isteyen nişanlısını öldürdü, annesini yaraladı

Bursa'da Oktay Hürmet, ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü bıçaklayarak öldürdü, annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Şüpheli Hürmet, otomobille... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T09:35+0300

2022-03-10T09:35+0300

2022-03-10T09:35+0300

türkiye

sakarya

bursa

kadına şiddet

kadına yönelik taciz

kadına yönelik şiddet

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Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta yaşanan olayda, Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evci’yi de karnından bıçakladı.Anne-kız kanlar içerisinde kalırken, Hürmet ise otomobille olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evci ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaza yapınca yakalandılarOlayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada şüphelinin otomobiliyle Sakarya'ya gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oktay Hürmet yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Hürmet ve yanında bulunan kişi, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri Hürmet’i ve otomobilde bulunan Alican V.'yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı.Kazada yaralanan Hürmet, tedavisi için Sakarya Geyve Devlet Hastanesi’ne hastaneye götürüldü. Oktay Hürmet'in tedavisinin ardından iki şüphelinin de Bursa’ya getirileceği öğrenildi.Öte yandan, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürülen Asya Pınar Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220310/saglik-calisanlarina-siddette-tutuklu-yargilama-olacak-1054586956.html

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sakarya, bursa, kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet