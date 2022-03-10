Twitter hesabından paylaşımda bulunan Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi.Bahçeli paylaşımında, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, dış bağlantılı siyasi bir operasyondur

© İHA / Bahçeli © İHA /

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretiyle ilgili, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" dedi.