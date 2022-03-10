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https://tr.sputniknews.com/20220310/bahceli-kilicdaroglunun-diyarbakir-ziyareti-dis-baglantili-siyasi-bir-operasyondur-1054613496.html
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, dış bağlantılı siyasi bir operasyondur
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, dış bağlantılı siyasi bir operasyondur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretiyle ilgili, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Antalya... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T18:43+0300
2022-03-10T18:43+0300
politika
devlet bahçeli
kemal kılıçdaroğlu
diyarbakır
ziyaret
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi.Bahçeli paylaşımında, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/kilicdaroglundan-bahceliye-emojili-tepki-1054613009.html
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devlet bahçeli, kemal kılıçdaroğlu, diyarbakır, ziyaret

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, dış bağlantılı siyasi bir operasyondur

18:43 10.03.2022
© İHA / Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA /
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretiyle ilgili, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi.
Bahçeli paylaşımında, "Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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