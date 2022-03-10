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https://tr.sputniknews.com/20220310/bakan-karaismailoglu-butun-ekiplerimizle-karla-mucadele-calismalarimiz-olaganustu-devam-ediyor-1054613758.html
Bakan Karaismailoğlu: Bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor
Bakan Karaismailoğlu: Bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili, "Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T18:46+0300
2022-03-10T19:02+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
istanbul
kar yağışı
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Bakan Karaismailoğlu, tüm ekiplerin arazide çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda şimdiye kadar sefer iptallerinin olmadığını belirterek, "Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız" dedi.Kar yağışının etkisini cumartesi akşamı 18'den itibaren etkisini artıracağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" ifadesini kullandı.
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adil karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul, kar yağışı

Bakan Karaismailoğlu: Bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor

18:46 10.03.2022 (güncellendi: 19:02 10.03.2022)
© İHAİstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili, "Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, tüm ekiplerin arazide çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda şimdiye kadar sefer iptallerinin olmadığını belirterek, "Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız" dedi.
Kar yağışının etkisini cumartesi akşamı 18'den itibaren etkisini artıracağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" ifadesini kullandı.
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