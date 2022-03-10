https://tr.sputniknews.com/20220310/bakan-karaismailoglu-butun-ekiplerimizle-karla-mucadele-calismalarimiz-olaganustu-devam-ediyor-1054613758.html

Bakan Karaismailoğlu: Bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu: Bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili, "Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T18:46+0300

2022-03-10T18:46+0300

2022-03-10T19:02+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

istanbul

kar yağışı

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Bakan Karaismailoğlu, tüm ekiplerin arazide çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi.Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda şimdiye kadar sefer iptallerinin olmadığını belirterek, "Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız" dedi.Kar yağışının etkisini cumartesi akşamı 18'den itibaren etkisini artıracağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" ifadesini kullandı.

türkiye

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adil karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul, kar yağışı