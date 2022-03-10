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Bakan Özer: 1.5 yıl aranın getirdiği öğrenme kayıplarını telafi edeceğiz
Bakan Özer: 1.5 yıl aranın getirdiği öğrenme kayıplarını telafi edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edildiğini söyleyerek, "İnşallah bu dönemi... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T11:12+0300
2022-03-10T11:31+0300
türkiye
eğitim
mahmut özer
açıklama
yüz yüze eğitim
trabzon
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Bakan Özer, Valiliği ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretimde birinci dönemin hiç kesintiye uğramadığını ve yüz yüze eğitimi devam ettirdiklerini anımsattı. Bakan, "Şubatta ikinci dönemimiz başladı, yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik. 2 Mart'ta Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu yeni bir karar açıkladı, artık biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesinde öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.Özer, uzun aradan sonra sosyal etkinliklerin yapılmasına izin verdiklerini de belirterek şu değerlendirmede bulundu:Sahada olduklarını, illeri gezdiklerini, eğitimin gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Mahmut Özer, "Bugün de uzun yıllarımı geçirdiğim, yüksek lisans ve doktoramı yapmış olduğum Trabzon'dayız. Hakikaten büyük bir mutluluk duyuyorum Trabzon'da olmaktan. Aslında gecikmiş bir ziyaret" ifadelerini kullandı.Bakan Özer, Trabzon'da eğitimde her zaman güzel haberler aldıklarına işaret ederek şunları belirtti:Ziyarette Bakan Özer'e, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220306/bakan-ozer-yuz-yuze-egitimin-yerini--hicbir-sey-alamaz-bunu-tum-toplum-gordu-1054478938.html
https://tr.sputniknews.com/20220308/milli-egitim-bakani-ozer-2014-yilinda-kadinlarin-yuksekogretim-okullasma-orani-erkekleri-gecti-1054546192.html
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eğitim, mahmut özer, açıklama, yüz yüze eğitim, trabzon, milli eğitim bakanlığı (meb)

Bakan Özer: 1.5 yıl aranın getirdiği öğrenme kayıplarını telafi edeceğiz

11:12 10.03.2022 (güncellendi: 11:31 10.03.2022)
© AAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edildiğini söyleyerek, "İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken bir taraftan da 1.5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psikososyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız" dedi.
Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Bakan Özer, Valiliği ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretimde birinci dönemin hiç kesintiye uğramadığını ve yüz yüze eğitimi devam ettirdiklerini anımsattı.
Bakan, "Şubatta ikinci dönemimiz başladı, yine aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam ettik. 2 Mart'ta Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu yeni bir karar açıkladı, artık biz de aynı kararı okullarımıza adapte ettik. 2 Mart tarihi itibarıyla okulların bahçesinde öğrenci, öğretmen ve idari personelimizin maske kullanım zorunluluğunu kaldırdık. Sadece okul içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idari personelimiz maske kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.
Özer, uzun aradan sonra sosyal etkinliklerin yapılmasına izin verdiklerini de belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Yine bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihinden itibaren vaka çıkması durumunda sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Bu uygulamayı da 2 Mart tarihi itibarıyla kaldırdık ve artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacaklar. Sadece Kovid olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kendilerini izole edecekler, 7 gün aradan sonra da kaldıkları yerden yüz yüze eğitime devam edecekler. Eğer 7 günü beklemezlerse 5 gün içinde PCR yaptırmaları durumunda sonuç negatif çıkarsa yüz yüze eğitime devam edecekler. İnşallah bu dönemi bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psikososyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız. Bu süreçte hakikaten öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Maskeyle ders anlattılar, aşılanma oranları Türkiye'de örnek teşkil etti. Ben bu vesileyle Trabzon'dan da öğretmenlerimize çok teşekkür ederim."
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2022
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Sahada olduklarını, illeri gezdiklerini, eğitimin gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Mahmut Özer, "Bugün de uzun yıllarımı geçirdiğim, yüksek lisans ve doktoramı yapmış olduğum Trabzon'dayız. Hakikaten büyük bir mutluluk duyuyorum Trabzon'da olmaktan. Aslında gecikmiş bir ziyaret" ifadelerini kullandı.
Bakan Özer, Trabzon'da eğitimde her zaman güzel haberler aldıklarına işaret ederek şunları belirtti:
"Hakikaten geldiği nokta oldukça sevindirici. Bugün Valimiz, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle Trabzon'un eğitimde gelmiş olduğu noktayı hep birlikte değerlendireceğiz. Özellikle mevcut durumdan çok daha iyi noktaya gelmesi, kalitesini artırması için ihtiyaç duyduğu ne varsa inşallah onları da masaya yatıracağız ve umut ediyorum ki değerlendirme toplantısından sonra sizlere çok güzel müjdeli haberler vereceğiz."
Ziyarette Bakan Özer'e, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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