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Basketbol maçları ertelendi
Basketbol maçları ertelendi
Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T23:29+0300
2022-03-10T23:29+0300
spor
basketbol
kar
olumsuz hava koşulları
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TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi.
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basketbol, kar, olumsuz hava koşulları

Basketbol maçları ertelendi

23:29 10.03.2022
© AABasketbol
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi.
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