https://tr.sputniknews.com/20220310/basketbol-maclari-ertelendi-1054622236.html

Basketbol maçları ertelendi

Basketbol maçları ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T23:29+0300

2022-03-10T23:29+0300

2022-03-10T23:29+0300

spor

basketbol

kar

olumsuz hava koşulları

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TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi.

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basketbol, kar, olumsuz hava koşulları