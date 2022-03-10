https://tr.sputniknews.com/20220310/beyaz-saray-erdogan-ile-biden-yapici-bir-gorusme-gerceklestirdi-1054616807.html

Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi

Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T21:22+0300

2022-03-10T21:22+0300

2022-03-10T21:46+0300

politika

recep tayyip erdoğan

joe biden

abd

görüşme

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Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı ve uzun bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.Psaki, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun." ifadesini kullandı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözüme destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı."

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recep tayyip erdoğan, joe biden, abd, görüşme