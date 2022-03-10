https://tr.sputniknews.com/20220310/beyaz-saray-erdogan-ile-biden-yapici-bir-gorusme-gerceklestirdi-1054616807.html
Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi
Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T21:22+0300
2022-03-10T21:22+0300
2022-03-10T21:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
joe biden
abd
görüşme
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Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı ve uzun bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.Psaki, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun." ifadesini kullandı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözüme destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı."
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recep tayyip erdoğan, joe biden, abd, görüşme
Beyaz Saray: Erdoğan ile Biden yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi
21:22 10.03.2022 (güncellendi: 21:46 10.03.2022) Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.
Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı ve uzun bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.
Psaki, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun." ifadesini kullandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözüme destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı."