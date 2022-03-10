Bolu'da 15 kızıl geyiğin avlanmasına mahkeme engeli

“Bolu ili sınırları içinde devlet ve genel avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonlarının dinamiğine ilişkin 15- 23 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan etüt-envanter çalışmalarının yetersiz olduğu, anılan etüt- envanter çalışmalarının mahkememizin kararıyla da yeterli görülmemesine karşın dava konusu ihalelerden önce konuya yönelik bir etüt-envanter çalışmasının yapılmadığı, bu haliyle Bern Sözleşmesi’nde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan bilgi belge ve raporların da bu mahiyette olmadığı ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından, kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”