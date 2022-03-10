https://tr.sputniknews.com/20220310/bosanmada-tazminat-ve-ziynet-ayri-dava-kabul-edilsin-onerisi-1054589149.html

Boşanmada 'tazminat ve ziynet ayrı dava kabul edilsin' önerisi

Boşanmada 'tazminat ve ziynet ayrı dava kabul edilsin' önerisi

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu’ndan uzayıp giden boşanma davalarını hızlandırmak için, “Ziynet, eşya alacağı gibi talepler ayrı birer... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T09:41+0300

2022-03-10T09:41+0300

2022-03-10T09:44+0300

türkiye

boşanma

boşanma davası

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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık’ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sunduğu 916 sayfalık raporda, 42 tespit ve 547 öneri bulunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen raporda, boşanma davalarının uzun sürmesi konusuna önemli bir yer ayrıldığı görüldü.Hızlı kararRaporda, çekişmeli boşanma davalarının oldukça uzun sürdüğü ve ihtilaflı geçen bu sürecin olası şiddet risklerini artırdığının tespit edildiği belirtilerek şu öneriler getirildi:Çekişmeli boşanma davaları nafaka, tazminat ve ziynet alacağı gibi talepleri de beraberinde getirmektedir. Bazı çekişmeli boşanma davalarında iki tarafının geçimsizliğe ve boşanmaya ilişkin iradeleri net şekilde ortada olmasına karşın, nafaka ve tazminat gibi istemlerden ötürü kusur değerlendirmelerinin yapılabilmesi için yargılamaların uzadığı görülmektedir. İki tarafın da boşanmak istediği durumlarda davanın bu bölümün hızlı şekilde neticelendirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.Fiili ayrılık Boşanma davasının, sırf ziynet alacağı, eşya alacağı gibi talepler sebebiyle uzadığı dikkate alınarak, bu talepler boşanmadan ayrı birer dava türü olarak kabul edilmeli. Boşanma davalarından ayrı olarak ele alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı. Anlaşmalı boşanma davalarının adli tatilde görülebilmesi sağlanmalı. 3 yıllık fiili ayrılık süresi 1 yıl olarak değiştirilmeli. Kadınlara yönelik ‘Şiddet Riskli Boşanma Kategorisi’ oluşturulmalı. Ceza artıran sebepler, evlilik bağı olmayan kadınlara yönelik şiddet eylemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmeli.'Eşler arası muhabbet vaazı'Raporda dikkat çeken bazı öneriler de özetle şöyle oldu:

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boşanma, boşanma davası