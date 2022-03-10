https://tr.sputniknews.com/20220310/brent-petrolun-varil-fiyati-11077-dolara-geriledi-1054583125.html

Brent petrolün varil fiyatı 110.77 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı 110.77 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110.77 dolara düştü. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T01:17+0300

2022-03-10T01:17+0300

2022-03-10T01:17+0300

ekonomi

brent petrolün varil fiyatı

fiyat

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Bugün 130.31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110.77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107.75 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.

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brent petrolün varil fiyatı, fiyat