https://tr.sputniknews.com/20220310/bursa-adliyesinde-gorevli-kadin-hakim-parkta-iple-asili-halde-olu-bulundu-1054584516.html

Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Bursa Adliyesi’nde görevli kadın hakim Ç.B.A., parkta iple asılı halde ölü bulundu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T02:36+0300

2022-03-10T02:36+0300

2022-03-10T02:36+0300

türkiye

bursa

kadın

hakim

park

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054584490_6:0:682:380_1920x0_80_0_0_f4673cb8fe8848f574baafd879548f3c.png

Olay, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, kadın, hakim, park