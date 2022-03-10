https://tr.sputniknews.com/20220310/bursa-adliyesinde-gorevli-kadin-hakim-parkta-iple-asili-halde-olu-bulundu-1054584516.html
Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
Bursa Adliyesi’nde görevli kadın hakim Ç.B.A., parkta iple asılı halde ölü bulundu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T02:36+0300
2022-03-10T02:36+0300
2022-03-10T02:36+0300
türkiye
bursa
kadın
hakim
park
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054584490_6:0:682:380_1920x0_80_0_0_f4673cb8fe8848f574baafd879548f3c.png
Olay, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054584490_90:0:597:380_1920x0_80_0_0_9015d642ff53478fd2444cdd01697b0e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, kadın, hakim, park
Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
Abone ol
Bursa Adliyesi’nde görevli kadın hakim Ç.B.A., parkta iple asılı halde ölü bulundu.
Olay, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.