https://tr.sputniknews.com/20220310/cevad-prekazi-fatih-terim-galatasarayi-daha-erken-birakmaliydi-1054614397.html

Cevad Prekazi: Fatih Terim, Galatasaray'ı daha erken bırakmalıydı

Cevad Prekazi: Fatih Terim, Galatasaray'ı daha erken bırakmalıydı

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Prekazi, Galatasaray'ı rezil eden herkesin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Prekazi, Fatih Terim için "Galatasaray'dan... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T19:01+0300

2022-03-10T19:01+0300

2022-03-10T19:04+0300

fatih terim

spor

galatasaray

cevad prekazi

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Galatasaray ve Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan Cevad Prekazi, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki ‘İyi Olan Kazansın’ programında özel açıklamalarda bulundu.Prekazi, "Galatasaray bu sezon berbat bir durumda. Abuk sabuk transferler yapıldı bana göre. Bu büyük kulübü bu hale getiren idareciler, antrenörler, hesap vermeliler. Sadece camiaya değil, taraftarlara da hesap vermeliler. Kaçmamalılar. Görevden gidenler bu takıma kimleri getirdi? Arkalarında neler bıraktılar? Bunlara bakmak lazım. Galatasaray'daki herkesi bu camiadan temizlemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.‘Galatasaray'da başkanın kim olduğu belli değil’Galatasaray efsanesi Prekazi, Fatih Terim'in daha erken gönderilmesi gerektiğini savundu. Kosovalı eski futbolcu sezon başında transfer edilen futbolcuların Galatasaray'a yakışmadığını söyledi:‘Barcelona bu sezon çok kötü gidiyor’Cevad Prekazi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacak Galatasaray'ın ilk karşılaşmadan iyi skorla ayrılabileceğini ifade etti:"Bu sezon Galatasaray'dan hiçbir şey beklemiyorum. Çok kötü gidiyorlar. Sadece belki Barcelona maçında iyi bir skor alma ihtimali olabilir takımın. Çünkü Barcelona da bu sezon çok kötü gidiyor.‘Trabzonspor kolaylıkla şampiyon olacak’Türkiye Ligi'nde zaten birinci, ikinci, üçüncü belli. Artık görünen şu ki; Trabzonspor kolaylıkla şampiyon oldu. Türkiye'de zaten futbol yok. Benim zamanımda yüreğimizle oynuyorduk. Çok inanıyorduk kendimize ve Avrupa'da da elimizden gelenin fazlasını veriyorduk. Arkamızda sevgili Galatasaray taraftarı vardı. Bizi hiçbir zaman bırakmadılar. Onlar en büyüktü.‘Ali Sami Yen Stadı yıkıldığında kalbim kırıldı’O zamanki taraftarla şimdiki arasında çok fark var. O zamanki taraftarlar hakiki taraftardı. Eski statları ve imkanları biliyorsunuz, kısıtlı imkanlardı ama o stadyumların canı vardı. Ali Sami Yen Stadı benim halen kalbimde. Geçmişte taraftarlar, 12 saat önceden maçlara geliyordu. Ali Sami Yen Stadı yıkıldığında kalbim kırıldı.‘Galatasaray beni göreve çağırdı’Geçmişte Galatasaray beni görev almam için çağırdı. Geldik, Türkiye'de konuştuk. Yapabileceklerimi söyledim. Yabancı oyuncu ve antrenörleri getirip götürebilir miyim diye sordum. O görüşmeden sonra Belgrad'a döndüm. Beni bir daha asla aramadılar."

https://tr.sputniknews.com/20220308/galatasaray-baskani-elmas-fatih-terimi-barcelona-macina-davet-etti-1054522302.html

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fatih terim, galatasaray, cevad prekazi