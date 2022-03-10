https://tr.sputniknews.com/20220310/chp-il-baskan-yardimcisi-tutuklandi--1054600494.html

CHP il başkan yardımcısı tutuklandı

CHP il başkan yardımcısı tutuklandı

CHP’nin Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:44+0300

2022-03-10T13:44+0300

2022-03-10T13:44+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kırklareli

başkan

rüşvet

tutuklama

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen CHP’li Başkan Toptaş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Toptaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/chp-il-baskan-yardimcisi-rusvet-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alindi-1054518291.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kırklareli, başkan, rüşvet, tutuklama