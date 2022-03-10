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CHP il başkan yardımcısı tutuklandı
CHP il başkan yardımcısı tutuklandı
CHP’nin Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:44+0300
2022-03-10T13:44+0300
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kırklareli
başkan
rüşvet
tutuklama
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen CHP’li Başkan Toptaş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Toptaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/chp-il-baskan-yardimcisi-rusvet-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alindi-1054518291.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kırklareli, başkan, rüşvet, tutuklama

CHP il başkan yardımcısı tutuklandı

13:44 10.03.2022
© İHACem Toptaş
Cem Toptaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA
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CHP’nin Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.
Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen CHP’li Başkan Toptaş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.
CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Toptaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP il başkan yardımcısı, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
TÜRKİYE
CHP il başkan yardımcısı, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı
8 Mart, 11:00
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