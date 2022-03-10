https://tr.sputniknews.com/20220310/chp-il-baskan-yardimcisi-tutuklandi--1054600494.html
CHP il başkan yardımcısı tutuklandı
CHP il başkan yardımcısı tutuklandı
CHP’nin Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:44+0300
2022-03-10T13:44+0300
2022-03-10T13:44+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kırklareli
başkan
rüşvet
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054600608_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_219faeb1b2d908bcba0364d4dc7fdbdc.jpg
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen CHP’li Başkan Toptaş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Toptaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220308/chp-il-baskan-yardimcisi-rusvet-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alindi-1054518291.html
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054600608_63:0:570:380_1920x0_80_0_0_dce603b9b92c7d2500053289cdcb7bb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kırklareli, başkan, rüşvet, tutuklama
CHP il başkan yardımcısı tutuklandı
Abone ol
CHP’nin Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.
Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen CHP’li Başkan Toptaş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.
CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Toptaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.